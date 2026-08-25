De Gutenberg a El Quijote: la Librería Capitel de Alcalá de Henares invita a volver a mancharse las manos de tinta en la ciudad

Desde 1979, la Librería Capitel, ubicada en la ciudad complutense, recopila y guarda el material bibliográfico de la ciudad desde el siglo XVI. En su local, ubicado en la calle de Santiago 48, realizan numerosos mercadillos y actividades para todos los vecinos. Con motivo de las Ferias y Fiestas que vive la ciudad en estos días celebrarán una edición especial de su tradicional mercadillo de vinilo, libro, ropa y antigüedades, y tendrá lugar desde este viernes al domingo.

Pero las propuestas de Boris y Saúl —hermanos y dueños de la tienda— no acaban aquí. Tendrá lugar otro evento en septiembre: arrancará el sábado 5con el taller ¿Cómo se hacían los libros en el Siglo de Oro?: imprime tu página de El Quijote, una actividad abierta a público infantil, adulto y familiar que permitirá conocer de cerca el proceso de composición e impresión artesanal.

Los participantes podrán descubrir cómo funcionaban los antiguos tipos móviles y, como colofón, entintar e imprimir su propia página de El Quijote, poniéndose por un momento en la piel de los impresores de hace siglos.

Habrá dos turnos, de 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 18:30 horas, con un máximo de 15-20 participantes por turno y un precio de 5 euros por persona. Para participar será imprescindible realizar una inscripción previa a través del correo libreriacapitelalcala@gmail.com o en el teléfono 617114740.

El programa continuará el domingo 6 de septiembre con ¿Cómo se hacían los libros en el Siglo de Oro?: imprime grabados e ilustraciones de libros, un taller centrado en la reproducción de imágenes que acompañaban a los textos impresos. La actividad explicará las técnicas utilizadas para elaborar y reproducir grabados y permitirá a los asistentes experimentar con la tinta para realizar sus propias estampaciones. El taller tendrá lugar de 12:30 a 14:00 horas, también en Librería Capitel y dirigido a público general, incluidas familias.

Los asistentes podrán descubrir los tesoros que allí se guardan

Junto a estos dos talleres, los asistentes podrán contemplar algunos de los ejemplares impresos en Alcalá de Henares en el siglo de Oro y que forman parte del fondo de la Librería Capitel.

La Librería Capitel propone un acercamiento práctico y accesible al mundo del libro antiguo a través de este tipo de actividades que permiten conocer más sobre su producción, las ilustraciones que contienen y el contexto histórico de su impresión y circulación.