Ya están aquí las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026: consulta la programación completa

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026, ya están a la vuelta de la esquina, con un itinerario muy completo, que contiene diversos eventos musicales, lúdicos, y una gran gama de actividades distribuidas por todos los barrios.

En total, constan más de 300 citas festivas que estarán repartidas por cerca de medio centenar de puntos diferentes alrededor de la ciudad, que desarrollarán a lo largo de los nueve días de duración de las festividades y con participación muy destacada, como es lo habitual, de las peñas festivas.

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha animado a toda la ciudadanía a ser partícipe activamente de las próximas celebraciones, en sus palabras: "Os invito a vivir intensamente estas Ferias y Fiestas con responsabilidad, respeto y espíritu de convivencia, haciendo de Alcalá un ejemplo de participación y hospitalidad un año más, como lo están siendo los últimos"

Para ir preparando motores el viernes 21 de agosto, Alcalá de Henares comienza con un preludio juvenil, una jornada enfocada en los más pequeños y los madrugadores del ambiente peñista. La tarde del viernes marca el pistoletazo de salida con el Pregón Infantil, que hará llegar la ilusión al Recinto Ferial, mientras el teatro Salón Cervantes abre su cartel de lujo con la obra "La Pasión Infinita". Para quienes buscan el primer gran encuentro social, la fiesta "Open Party" de las peñas promete ser el termómetro perfecto de la intensidad que está por llegar.

Programación completa de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026

A continuación, desplegamos un desglose con la programación completa de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares.

Viernes 21(Pre-ferias)

19:00 hrs - Pregón Infantil (Carpa El Desbarajuste).

21:00 hrs - Teatro: La Pasión Infinita (Salón Cervantes).

22:00 hrs - Open Party peñista (Carpa Los Bufones).

Sábado 22 (Inauguración oficial)

09:00 hrs - Circuito de Marcha Nórdica (Salida desde Parque O´Donnell)

17:00 hrs - Charanga "Patxaran"

18:00 hrs - Pasacalles amenizado con la charanga IPLACEA (Casco Histórico)

19:00 hrs - Obra de Teatro "Aldonza, la Encarnada": Donativo de 6€. (Escalera Monumental de las Escolapias).

19:15 hrs - Ofrenda floral al Cristo de las Peñas.

19:30 hrs - Elección de Mister y Presentación de Damas.

21:00 hrs - Teatro en Ferias: "La Pasión Infinita" (Salón Cervantes).

21:30 hrs Pregón Oficial a cargo de Aphisa (Balcón del Ayuntamiento).

22:45 hrs - Concierto Gizzard (Plaza de Cervantes).

23:00 hrs - Concierto Loquillo (Huerta del Obispo).

23:00 hrs - Fiesta Pop Rock Indie 20 de abril: (Carpa de la Peña Los Gladiadores, Recinto Ferial).

23:00 hrs - Fiesta Remember: (Carpa de la Peña Los Bufones, Recinto Ferial)

23:45 hrs - Efecto Pasillo (Plaza Cervantes).

00:00 hrs - Retro by DJ Xavy: (Carpa de la Peña Los Doblones, Recinto Ferial).

00:00 hrs - DJ Mi Menda: (C.C Boisan, local de la Peña el Juglar).

Domingo 23 de agosto

09:00 hrs - Torneo de Petanca (Boulodromo Municipal).

10:00 hrs - Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.

10:00 hrs - 7ª Edición Doblón Classic 2026: Exposición de coches clásicos.(Plaza de la Paloma).

10:00 - 13:00 hrs - Tiro con Arco: Jornada de puertas abiertas. (Campo Municipal de Tiro con Arco).

10:00 hrs - Motoalmuerzo: Ruta mototurística y barbacoa. (Carpa de la Peña Los Presidiarios, Recinto Ferial).

11:00 - 13:00 hrs - Parque Infantil con Hinchables: (Barrio del Olivar)

11:00 hrs - Concurso de Disfraces: Para niños entre 0 y 12 años. (Plaza de Cervantes).

11:00 a 14:00 - hrs Juegos Desenchufados: Juego Artesanales (Parque O´Donnell).

11:30 hrs - Taller Infantil en Familia: (Parque O´donnell).

11:30 a 13:30 hrs - Cigoñinos de Alcalá: Taller Infantil. (La Casita del O´Donnell).

12:00 hrs - Concurso de Dibujo Infantil: (Plaza de Cervantes).

13:00 hrs - Fiesta de la Espuma (Ruinas de Santa María, Capilla del Oidor).

13:30 hrs - Vermut Benéfico: A beneficio de APHISA. (Plaza de Cervantes).

17;30 hrs - El Golpetazo: Carrera deslizante con agua. (Plaza de la Paloma).

18:00 hrs - Torneo de Mus: (Sede de la Peña el Cazo).

18:00 hrs - Carrera del Euro. (Plaza de Cervantes).

18:00 - 21:00 hrs - Juegos Desenchufados: (Plaza Palacio).

18:30 hrs - Grillifutbol 3x3: (Polideportivo El Val).

19:00 - 21:00 hrs - Parque Infantil con Hinchables: (Huerto de Los Leones).

19:00 hrs - V Torneo de Aviones de Papel (Carpa de la Peña Los Gladiadores, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Pasacalles con Charanga: (Desde la Plaza de los Santos Niños)

19:00 hrs - Bocadillos para Todos: Merienda Solidaria. (Plaza de Cervantes).

19:00 y 21:30 hrs - Teatro en Ferias: "Alcalá Comedy Show" (Teatro Salón Cervantes).

19:00 hrs - Pasacalles: A cargo de Los Pequeñantes.

19:00 y 21:00 hrs - Obra de Teatro "Aldonza, la Encarnada": (Escalera Monumental de las Escolapias).

19:30 hrs - Taller Infantil en Familia: (Recinto Ferial, Caseta "Punto Seguro").

20:00 hrs - Quedada de Ritmos Latinos y Concurso de Salsa y Bachata: (Plaza de la Paloma)

20:00 hrs - Pasacalles con Charanga: (Por el casco histórico).

20:00 hrs- Pasacalles con Batucada: Desde la Plaza de los Santos Niños.

20:00 hrs - Concierto de Rumba y Flamenco: (Carpa de la Peña Los Doblones, Recinto Ferial).

20:30 hrs - Bingo Show: (Carpa de la Peña Los Bufones, Recinto Ferial).

21:00 hrs - Baile para Nuestros Mayores: (Plaza de Cervantes).

22:00 hrs - Las Noches en el Parque: "Zarzuela y Más": (Parque de Sementales).

22:00 hrs - Las Noches del Patio: "Flamencos": (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

22:00 hrs - Concierto "The T4 Band": (Sede de la Peña Los Jardineros).

22:30 hrs- Baile con la Orquesta Cougar: (Plaza de Cervantes).

23:00 hrs - Música de Ayer y de Hoy, con Fran DJ: (Carpa de la Peña Los Bufones, Recinto Ferial).

23:30 hrs - Fiesta Techno Flamencon con Julio Vega: (Carpa de la Peña Los Grillaos, Recinto Ferial).

Lunes 24 de agosto

10:00 hrs - Descubre el Jardín del Hospital de Antezana: Visita guiada con coste de 4€.

10:00 hrs - Pasacalles de Gigantes y Cabezudos: Recorrido por diversas calles.

11:00 hrs - Taller de RCP: Aprende maniobras de reanimación. (Salón de Actos de la Concejalía de Cultura).

11:00 a 13:00 hrs - Splash: Tobogán Acuático: (Calle del Padre Llanos).

11:00 a 13:00 hrs - Parque Infantil con Hinchables: (Plaza del Barro).

11:00 hrs - Acto de Reconocimiento al Torero Héctor Gutiérrez: (Salón de Plenos del Ayuntamiento).

11:00 hrs - Juego de las Sillas: Para niños de 4 a 12 años. (Plaza de Cervantes).

11:00 a 14:00 hrs- Juegos Desenchufados: (Parque O'Donnell).

11:30 hrs - Taller Infantil en Familia: (Parque O'Donnell).

11:30 hrs - Juego del Pañuelo: (Barrio Venecia).

11:30 hrs - Atrapa al Bufón: (Calle Pedro Gumiel).

13:00 hrs - Fiesta de la Espuma: (Ruinas de Santa María, Capilla del Oidor).

13:30 hrs - Vermut: A cargo de las peñas. (Plaza de Cervantes).

16:30 hrs - XVI Torneo de Pádel Ferias y Fiestas: (Del 24 al 29 de agosto en Pádel Indoor Alcalá).

18:00 a 21:00 hrs - Juegos Desenchufados: (Plaza Palacio).

18:00 hrs - Fútbol Tenis: (Plaza de la Paloma).

18:30 hrs - Tragabolas: (Plaza de Cervantes).

18:30 hrs - Gymkana Acuática: (Jardín de las Palabras).

19:00 a 21:00 hrs - Parque Infantil con Hinchables: (Plaza de Sepúlveda).

19:00 hrs - Canta y Juega con Nosotros: Canciones infantiles. (Carpa de la Peña los Abejorros, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Taller de Sevillanas: (Carpa de la Peña El Hormigón, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Fiesta de las Asociaciones: (Carpa de la Peña Los Vikingos, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Carrera de Correpasillos: (Plaza de Cervantes).

19:00 hrs - Juego de la Tiza: (Plaza Rodríguez Marín).

19:00 hrs - Torneo de Sitting Voley: (Plaza de Cervantes).

19:00 hrs - Grilligrafitis: Concurso de grafitis. (Carpa de la Peña Los Grillaos, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Castillo Bufón: Hinchable infantil. (Carpa de la Peña Los Bufones, Recinto Ferial).

19:00 hrs - Concurso Tiro al Nido: (Plaza de Cervantes).

19:00 hrs - XXII Carrera de Velocidad sobre 90 varas castellanas: (Calle Libreros).

19:00 hrs - Pasacalles de Los Pequeñantes: Recorrido por el casco histórico.

19:00 hrs - Obra de Teatro "Aldonza, la Encarnada": (Escalera Monumental de las Escolapias).

19:30 hrs - Taller Infantil en Familia: (Recinto Ferial, Caseta "Punto Seguro").

19:30 hrs - Friki Hasta la Tumba: Concurso de trivial. (Carpa de la Peña Los Sepultureros, Recinto Ferial).

19:30 hrs - Teatro Infantil: "Los Tres Mosqueteros": (Plaza Palacio).

19:30 hrs - Concurso de Tartas: (Carpa de la Peña El Golpe, Recinto Ferial).

20:00 hrs - Tardeo Flamenco con Adán Carrón: (Carpa de la Peña Los Gladiadores, Recinto Ferial).

20:00 hrs - Presi'n'Catch: Torneo de lucha. (Carpa de la Peña Los Presidiarios, Recinto Ferial).

21:00 hrs - Baile para Nuestros Mayores: (Plaza de Cervantes).

21:30 hrs - Concurso de Bachata: (Carpa de la Peña Los Abejorros, Recinto Ferial).

Martes 25 de agosto

22:00 hrs - Noches del Patio: "En un lugar de la danza": Espectáculo de la Compañía Esquivel. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

Miércoles, 26 de agosto

20:30 h - Teatro en Ferias: "Gool" : Espectáculo de la compañía Yllana. (Teatro Salón Cervantes). También se representa el jueves 27.

Espectáculo de la compañía Yllana. (Teatro Salón Cervantes). También se representa el jueves 27. 22:00 h - Noches del Patio: "El Quijote en clave de mujer": Actuación del Ballet Albéniz. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

Jueves, 27 de agosto

Horario por confirmar - Concurso de Recortes: Arranque del ciclo taurino. (Plaza de Toros).

20:30 h - Teatro en Ferias: "Gool": Segunda función de la obra de Yllana. (Teatro Salón Cervantes).

22:00 h - Muralla Pop Fest: Noche de grandes tributos musicales. (Recinto Amurallado, Huerta del Obispo).

22:00 h - Noches del Patio: "Raíces en movimiento": Actuación de la Escuela de Danza de Azucena Rodríguez. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

Viernes, 28 de agosto

10:00 h - Suelta de Reses: Tradicional encierro campestre. (Plaza de Toros). Se repite el sábado 29 y domingo 30 a la misma hora.

18:00 h - Corrida de Toros: Toros de Luis Albarrán para Daniel Luque, Emilio de Justo (debuta en Alcalá) y Fernando Adrián. (Plaza de Toros).

20:30 h - Teatro en Ferias: "Canadá": Obra con Santiago Molero y Alberto Amarilla. (Teatro Salón Cervantes).

22:00 h - MURALLA CAMP: Gran concierto con Chenoa, Fangoria y Coyote Dax. (Recinto Amurallado, Huerta del Obispo).

22:00 h - Noches del Patio: "España pintoresca": Actuación del Ensamble Sapere Aude de Juventudes Musicales. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

Sábado, 29 de agosto

10:00 h - Exhibición de FF.AA., Policía Local y Bomberos: Demostración de seguridad y emergencias. (Ciudad Deportiva del Val).

10:00 h - Suelta de Reses: Segundo encierro campestre. (Plaza de Toros).

18:00 h - Novillada con Picadores: Promoción de la Escuela Taurina de Madrid, con Nacho Torrejón, Pepe Gurdiel y Samuel Castrejón (Toros de Luis Albarrán). (Plaza de Toros).

19:00 h - 59º Trofeo Cervantes de Fútbol: Partido de la RSD Alcalá contra el Real Ávila. (Municipal del Val).

20:30 h - Teatro en Ferias: "Mejor no decirlo": Con Imanol Arias y María Barranco. (Teatro Salón Cervantes). También se representa el domingo 30.

22:00 h - Los Conciertos de la Muralla: Vanesa Martín: Cierre del ciclo musical en la Huerta del Obispo.

22:30 h - Gran Concierto de Rosa López: Actuación de la cantante. (Plaza de Cervantes).

22:00 h - Noches del Patio: Actuación de la Compañía de Danza de Pilar Barbancho. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

Domingo, 30 de agosto (Día de Clausura)

10:00 h - Suelta de Reses: Último encierro campestre. (Plaza de Toros).

18:00 h - Corrida de Toros de Clausura: Actúan Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Víctor Hernández. (Plaza de Toros).

20:30 h - Teatro en Ferias: "Mejor no decirlo": Segunda función con Imanol Arias y María Barranco. (Teatro Salón Cervantes).

22:00 h - Noches del Patio: "Sueño y defensa del ojo del c…": Obra teatral del TIA. (Patio de Santo Tomás de Villanueva).

22:30 h (aprox.) - Gran Desfile de Carrozas: Nuevo recorrido: sale de calle Luis de Medina → Vía Complutense → Glorieta de San Jerónimo → calle Sebastián de la Plaza → Cuatro Caños → calle Libreros → Plaza de Cervantes.

00:00 h - Gran Castillo de Fuegos Artificiales: El broche de oro de las ferias. (Huerta del Obispo).

Con esta programación Alcalá de Henares enciende las luces y pinta sus calles en un evento que dejará a los vecinos de Alcalá con ansias de la entrega 2027 de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares.