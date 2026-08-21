Alcalá de Henares sufrirá alteraciones en la Línea C-2 de Cercanías durante este fin de semana

La Línea C-2 de Cercanías Madrid registrará alteraciones en el servicio durante las madrugadas del próximo sábado y domingo entre las estaciones de Atocha y Chamartín, a través del túnel de Recoletos, a causa de las obras que Adif llevará a cabo en la infraestructura de la estación de Chamartín.

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo entre las 00:30 y las 07:30 horas de ambas jornadas, afectando a los usarios de Alcalá de Henares que quieran desplazarse hacia la capital.

Pero la Línea C-2 no será el único tramo afectado de la red de Cercanías, también las Líneas C-8a y C-8b sufrirán alteraciones en el servicio por las mismas razones. La estación de Recoletos permanecerá abierta, aunque hasta las 07:30 horas únicamente solo circularán dos trenes, según ha informado Renfe en un comunicado.

Las alteraciones en la Línea C-2 desviará el recorrido por la vía de contorno

La Línea C-2 cambiará su ruta habitual -Guadalajara, Alcalá de Henares, Atocha y Chamartín- y se desviará por la vía de contorno, es decir, el trayecto que normalmente cubren los trenes Civis. El trayecto alternativo recorrerá San Fernando de Henares para llegar a la capital por Fuente de la Mora y Chamartín. Las frecuencias de paso serán de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

Además, desde este mismo sábado y hasta el próximo 5 de septiembre, se cerrará el servicio de la línea C-8b entre Cercedilla y Los Molinos para la realización de trabajos de renovación en los postes de la catenaria en la estación de Cercedilla. Debido a las incidencias que puedan causarse a los usuarios que habitualmente hagan uso de esta línea de tren, Renfe pondrá a disposición un servicio especial de autobuses entre ambas estaciones.

Las obras continuarán hasta el 28 de agosto

Mientras tanto, hasta el próximo 28 de agosto, se mantienen las alteraciones que afectan a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 por las obras de Atocha. La C-7 prestará servicio entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha con frecuencias de 12 minutos en hora punta y de 16 minutos durante el resto de la jornada.

Por su parte, el tramo entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios contará con una frecuencia de 30 minutos. En la línea C-8a, los trenes circularán entre El Escorial y Atocha cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle. La C-8b prestará servicio entre Cercedilla y Atocha con las mismas frecuencias. Cabe señalar que desde este mismo sábado habrá un corte entre Cercedilla y Los Molinos, tal y como se ha mencionado anteriormente.

En cuanto a la línea C-10, el servicio se prestará entre Villalba y Delicias con una frecuencia de 30 minutos. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de esta línea en la estación de Méndez Álvaro. Los viajeros con títulos válidos de Cercanías podrán acceder a los autobuses regulares de la EMT.