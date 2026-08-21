El Alcalá visitará y jugará esta temporada en un estadio donde hicieron maravillas leyendas como Cruyff o Di Stéfano: ¿Cuál es?

Los aficionados rojillos ya cuentan los días. La ilusión, tras las dos grandes últimas temporadas, rebosa en la ciudad complutense. El 6 de septiembre el Alcalá debutará frente al Talavera en casa en un nuevo año ilusionante en Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español).

Los pupilos de Vivar Dorado rozaron en la 25/26 los play-offs de ascenso, y este año tendrán que recorrer —junto a sus fieles aficionados— un total de 2.970 kilómetros para desplazarse a 17 campos distribuidos en cuatro comunidades y hasta trece provincias.

Esta temporada la RSD visitará 17 estadios

Además de la Comunidad de Madrid, los rojillos jugarán en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Y en hasta 13 provincias: Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Segovia, Ávila, Soria, Valladolid, Salamanca, León y Teruel.

Desde Guadalajara hasta la Eragudina, campo del Atlético Astorga, a 368 km. Y en todos estadios, seguro, habrá alcalaínos:

Guadalajara (Pedro Escartín) – 24 km

Sanse (Nuevo Matapiñonera) – 36 km

Getafe B (Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra) – 50 km

Atlético C (Cerro del Espino) – 61 km

Navalcarnero (Estadio Municipal Mariano González) – 83 km

Gimnástica Segoviana (Estadio Municipal de La Albuera) – 134 km

Real Ávila (Estadio Municipal Adolfo Suárez) – 158 km

Talavera de la Reina (El Prado) – 168 km

Conquense (Estadio La Fuensanta) – 182 km

Numancia (Los Pajaritos) – 193 km

Atlético Tordesillas (Las Salinas) – 223 km

Calamocha (Jumaya) – 228 km

Valladolid Promesas (Anexos al José Zorrilla) – 248 km

Salamanca (Helmántico) – 260 km

Atlético Albacete (Campo de fútbol Alba Redondo – Ciudad Deportiva Andrés Iniesta) – 274 km

Puertollano (Estadio Municipal El Cerrú) – 280 km

Atlético Astorga (La Eragudina) – 368 km

El Alcalá jugará donde Cruyff y Di Stéfano, ¡histórico!

Con una capacidad de 17.341 espectadores, el estadio Helmántico (donde actualmente juega el Salamanca CF UDS) fue inaugurado en 1970, y ha visto jugar a auténticas leyendas del fútbol como Cruyff o Di Stéfano.

Todo ello gracias a la Unión Deportiva Salamanca, que militó hasta 12 temporadas en Primera División. Aunque este club salmantino desapareció en 2013, año en el que se fundó el actual Salamanca, que juega en el estadio que visitará próximamente el Alcalá. Todo un orgullo para el conjunto de la ciudad cervantina. El crecimiento de los últimos años es una realidad.

Estadio Helmántico / Salamanca CF UDS

Y hasta ocho derbis

San Sebastián de los Reyes, Getafe B, Atlético C y Navalcarnero serán los rivales madrileños a los que el Alcalá se enfrentará en la temporada 26/27. Por lo tanto, contando primera y segunda vuelta serán un total de ocho partidos.

En la temporada pasada disputó hasta 12 derbis frente a Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Getafe B, Navalcarnero, Real Madrid C y Fuenlabrada. La novedad es el Atlético C.