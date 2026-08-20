Alcalá continúa con las obras estivales: ahora, turno de la calle Pedro del Campo, en el barrio del Chorillo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa en este segundo semestre del año las obras en la ciudad. Recientemente finalizaron las obras en el Paseo de la Alameda, también se ha dado un paso importante para la recuperación del molino Borgoñón y prosiguen las reformas en diferentes centros educativos.

Ahora, desde el Consistorio han anunciado una inversión de 200.000 euros para la renovación integral de la calle Pedro del Campo, en el barrio del Chorrillo. Una actuación enmarcada dentro del Plan 'Alcalá mejora sus barrios'.

La zona de actuación comprenderá tanto la calzada como las aceras laterales, incluyendo intersecciones, pasos peatonales y cualquier elemento complementario necesario para el correcto desarrollo de las actividades previstas.

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que "las obras de reurbanización de la calle Pedro del Campo consisten en la renovación integral de la calzada y de las aceras, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la accesibilidad, la seguridad, la imagen urbana y la sostenibilidad del espacio público".

Actualmente, la calle Pedro del Campo presenta en la actualidad un notable deterioro de sus condiciones urbanísticas y funcionales. Las aceras actuales tienen anchos no superiores a un metro en algunos casos, el asfalto está repuesto en varias ocasiones y se encuentra deteriorado con la aparición de numerosas fisuras tanto longitudinales como transversales, las zonas de aparcamiento están no siguen ningún patrón y las plazas habilitadas de movilidad reducida, se encuentran retiradas de las aceras.

Las mejoras que se llevarán a cabo en la calle

En este sentido, la propuesta contempla ampliar las aceras en aquellos tramos reducidos, mientras que en los puntos de intersección de la acera con los pasos de peatones, se dispondrá pavimento podotáctil, tanto direccional como de botones, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, garantizando así la adecuada señalización y seguridad para personas con discapacidad visual.

Por otra parte, en la calzada se proyecta el fresado del pavimento. No obstante, en aquellas zonas de la calzada donde se encuentra muy deteriorado, previo al extendido de la capa de rodadura definitiva, se realizarán saneos de fresado y reposición para consolidar la subbase de la capa de rodadura definitiva.

Además, la actuación contempla asimismo la retirada del mobiliario urbano para permitir la correcta ejecución de las obras, así como su posterior reposición. Del mismo modo, se procederá al nivelado y adecuación de tapas de servicios e imbornales, garantizando su correcta integración con los nuevos pavimentos proyectados.

Como último paso, se pintarán los viales, plazas de aparcamiento, reposición de los pasos sobreelevados y reposición de señales verticales.