DEL 21 AL 30 DE AGOSTO
Las Ferias y Fiestas de Alcalá ya están aquí: este será el horario definitivo del recinto ferial durante todas las jornadas
Los vecinos de la ciudad complutense ya cuentan las horas para que arranque uno de sus momentos más grandes durante todo el año
Juan Luis Martín
Este viernes comienzan los días grandes para el pueblo alcalaíno, con sus Ferias y Fiestas 2026, que se alargarán hasta el día 30. Y el Recinto Ferial, ubicado en la Isla del Colegio, volverá a ser uno de los epicentros y lugar de encuentro durante estos festivos. Albergará atracciones, puestos de hostelería, casetas de peñas festivas y casas regionales...
El Ferial estará abierto todos los días de las Fiestas de domingo a miércoles de 19:00 a 03:30 horas, jueves, viernes y sábado de 19:00 a 05:00 horas, y el tanto el viernes 21 como el domingo 30 lo hará hasta la 1:00 horas.
Asimismo, como es tradicional se celebrarán los Días del Niño el miércoles 26 y el domingo 30 de agosto, con descuentos en algunas atracciones.
Además, tanto el martes 25 como el miércoles 26, de 19:00 a 21:00 horas tendrán lugar los Días sin Ruido. Las atracciones evitarán la emisión de ruido para que las personas con sensibilidad acústica puedan disfrutar de las atracciones del recinto ferial.
Fecha y hora de la bendición del Ferial
Por otra parte, como ya viene siendo habitual, el viernes 21 de agosto, a las 12:00 horas junto a la noria, tendrá lugar la bendición del recinto ferial, a cargo del Director Secretariado para la Pastoral de Ferias y Circos, Rvdo. Sr. D. Iván Bermejo Jiménez. Para poder asistir a la bendición será imprescindible acceder al recinto ferial por la puerta junto al Parque de la Juventud.
Además, este año también se celebrará la 'Plaza en Ferias' con casetas de hostelería en la Plaza de Cervantes del 21 al 29 de agosto para animar las tardes y noches de ferias.
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