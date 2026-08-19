Alcalá de Henares da un paso 'definitivo' hacia la recuperación del molino Borgoñón y elementos de la Isla del Colegio

La Junta de Gobierno de Alcalá de Henares ha dado recientemente un paso más para la recuperación del molino Borgoñón y sus elementos industriales de la Isla del Colegio. Se han aprobado los pliegos de condiciones para la licitación relativa a las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de las obras necesarias para su reintegración, conservación preventiva y puesta en valor.

El concejal del área Vicente Pérez ha subrayado que "tras las obras realizadas de estabilización y consolidación del Molino Borgoñón, continuamos ahora con unas obras que contemplan la finalización de estos trabajos para su puesta en valor, así como la actuación integral en la Casa del Molinero".

Una inversión que superará los 400.000 euros

También ha explicado que "la obra contempla la recuperación de las cubiertas, los forjados y la maquinaria industrial que ha aparecido en su interior, con una inversión prevista de más de 400.000 euros, destinados a recuperar este importante bien de nuestro patrimonio a la mayor brevedad posible. Con esta actuación se completan las obras de rehabilitación del molino Borgoñón de la Isla del Colegio”.

La historia del Molino Borgoñón

El Molino Borgoñón o del Colegio es un molino harinero datado en el siglo XV, y comprado por el Cardenal Cisneros en 1509 para abastecer al Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad. El deterioro del molino se acrecentó con un incendio que sufrió a finales del siglo XX, y que le dejó sin cubierta.