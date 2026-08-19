Alcalá de Henares refuerza el servicio de autobuses para sus Ferias y Fiestas, y los nocturnos pasarán cada 30 minutos

Las Ferias 2026 de Alcalá de Henares ya están aquí. Serán más de 300 actividades las que harán pasarlo en grande al pueblo alcalaíno y miles de visitantes. Tendrán lugar del viernes 21 al domingo 30 de agosto, y desde el Ayuntamiento han reforzado el servicio de transporte con un dispositivo especial de autobuses.

Las líneas nocturnas L-1A, L-1B, L-10 nocturno y L-11 tendrán una frecuencia de paso de 30 minutos durante el periodo de Ferias. De lunes a jueves, el servicio se prolongará hasta las 3:30 horas, mientras que de viernes a domingo lo hará hasta las 5:30 horas, con la excepción del domingo 30 de agosto, cuando finalizará nuevamente a las 3:30 horas.

Además, la línea L-10 nocturna ampliará su recorrido hasta la Plaza de la Juventud y Lope de Figueroa, acercando el servicio a las proximidades del Recinto Ferial y facilitando así el regreso a casa de los vecinos y visitantes que participen en las actividades de las Ferias.

Cambios en los autobuses urbanos

Durante el día, las líneas de autobuses urbanos mantendrán sus recorridos habituales, con una única modificación motivada por las Ferias en la línea L-1B.

Esta línea dejará de circular por la calle Fernán Falcón y modificará su itinerario para pasar por calle Giner de los Ríos, calle Teniente Ruiz, calle Sebastián de la Plaza, Vía Complutense, calle Marqués de Alonso Martínez y paseo de la Alameda, desde donde recuperará su recorrido habitual.

Y en las líneas interurbanas

El dispositivo especial también contempla modificaciones en el transporte interurbano. La línea L-229 acortará su recorrido hasta la rotonda de Abogados de Oficio, mientras que la L-223 asumirá la parada de Rodríguez de Hita que actualmente realiza la L-229.

El objetivo de estas medidas es adaptar el transporte público a las necesidades de movilidad que generan las Ferias, facilitar los desplazamientos hacia y desde el Recinto Ferial y ofrecer alternativas de transporte durante las horas de mayor actividad nocturna.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de utilizar el transporte público durante las fiestas, especialmente en los desplazamientos nocturnos, para favorecer una movilidad más segura y evitar el uso del vehículo privado cuando sea posible.