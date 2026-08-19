El robo de cobre en la Línea C-2 que pasa por Alcalá de Henares provoca retrasos y detenciones

Durante la mañana de hoy, la red de Cercanías de Renfe ha identificado altercados sufridos en la Línea C-2 que une Guadalajara y Madrid y que hace parada en Alcalá de Henares. Lo que ha supuesto demoras, detenciones y variaciones del recorrido habitual tanto en dicha línea como en la C-8 y Civis.

El caos inesperado ha sido provocado por el robo de cobre en el tramo comprendido entre Guadalajara y Azuqueca. Un suceso que, al comienzo de la jornada de hoy ha afectado al normal transcurso de los desplazamientos. El imprevisto ha provocado que, ahora, los trenes con origen Atocha y sentido Chamartín-Fuente de la Mora-Guadalajara están iniciando y finalizando su recorrido en la estación de Chamartín.

Hasta el momento no hay información de que se haya solucionado la incidencia, por lo que aún se desconoce cuando este medio de transporte público volverá a ofrecer el servicio habitual con normalidad.

Aparte del robo de cobre, también se suman las afectaciones provocadas por los trabajos de rehabilitación del túnel de Sol

Este robo se suma a las irregularidades sufridas en los trenes de Cercanías a causa de las obras de ampliación del túnel de Sol llevados a cabo durante el mes de agosto, que también están provocando modificaciones en el servicio en las líneas C-2, C-7, C-10, C-8A y C-8b y que se prolongarán hasta el viernes 28.

En la Línea C-2, los convoyes procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares hacia Nuevos Ministerios (Madrid), transitarán desviados por la vía de contorno. Por lo tanto, a partir de hoy, los intervalos de paso se situarán en 20 minutos en hora punta y en 30 minutos en hora valle.

En cuanto a la Línea C-7, tramo que conecta la ciudad complutense con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, un servicio que en situaciones normales opera con frecuencias de entre 12 y 16 minutos, ahora se elevará a 30 minutos entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios.

La Línea C-10, que une Villalba de Guadarrama con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, experimentará limitaciones en el tránsito de sus trenes, disminuyendo la frecuencia a 30 minutos, con la particularidad de que el acceso a los andenes de la estación de Méndez Álvaro seguirá clausurado.

Las Líneas C-8a y C-8b también estarán afectadas por los trabajos de rehabilitación de los túneles de Sol, siendo una de las líneas que sufrirá mayores disminuciones en la frecuencia de trenes en sus vías, reduciéndose a 30 minutos en momentos de mayor demanda y a 60 minutos en las horas de menor demanda en direcci