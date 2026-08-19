Detenidos tres trabajadores de una empresa de Alcalá de Henares por verter residuos de amianto en un olivar

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido en Alcalá de Henares a tres personas por delitos relacionados con la retirada y gestión irregular de residuos de uralita con amianto, ya que retiraron placas de amianto sin autorización y las depositaron en una finca de olivos de la provincia de Cuenca.

La investigación comenzó en abril de 2026 tras una denuncia por presuntas irregularidades en la retirada de una cubierta de fibrocemento, Informa el Seprona, unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza.

Las investigaciones determinaron que una empresa alcalaína ofrecía servicios de retirada de uralita en distintas provincias y se atribuía la condición de empresa autorizada. Sin embargo, una vez realizados los trabajos, no disponía de los certificados correspondientes ni tampoco acreditado la correcta gestión de los residuos.

Tras varias diligencias, los agentes comprobaron que las placas que estos trabajadores manipulaban no eran trasladadas a un centro autorizado, sino que correspondían con las que habían sido abandonadas a la intemperie en una finca de olivos de la provincia de Cuenca. Además, utilizaron datos falsos en facturas y documentación para aparentar que los trabajos se habían realizado legalmente.

Los detenidos pasan a disposición judicial

Las tres personas han sido detenidas por los delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental, contra los recursos materiales y de medioambiente. Así mismo, los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de San Clemente (Cuenca).

La Guardia Civil señala que los residuos que contienen amianto son considerados altamente peligrosos y que su retirada, así como su posterior gestión debe realizarse por empresas debidamente autorizadas. Una práctica que puede suponer un grave riesgo tanto para la salud como el medio ambiente sino se lleva a cabo una adecuada manipulación y posterior eliminación.