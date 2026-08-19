Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan TamarizFederico García LorcaRayo VallecanoFactura vuelta al coleAtléticoMuseo de AméricaMurala medieval Cava BajaGuardia CivilAlquiler Madrid
instagramlinkedin

SUCESOS

Detenidos tres trabajadores de una empresa de Alcalá de Henares por verter residuos de amianto en un olivar

La empresa ofrecía servicios de retirada de uralita de amianto en distintas provincias y decía poseer las autorizaciones pertinentes para la realización de los trabajos

Un agente del Seprona de la Guardia Civil vigila el campo durante un servicio.

Un agente del Seprona de la Guardia Civil vigila el campo durante un servicio. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Joaquín de la Aleja

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido en Alcalá de Henares a tres personas por delitos relacionados con la retirada y gestión irregular de residuos de uralita con amianto, ya que retiraron placas de amianto sin autorización y las depositaron en una finca de olivos de la provincia de Cuenca.

La investigación comenzó en abril de 2026 tras una denuncia por presuntas irregularidades en la retirada de una cubierta de fibrocemento, Informa el Seprona, unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza.

Las investigaciones determinaron que una empresa alcalaína ofrecía servicios de retirada de uralita en distintas provincias y se atribuía la condición de empresa autorizada. Sin embargo, una vez realizados los trabajos, no disponía de los certificados correspondientes ni tampoco acreditado la correcta gestión de los residuos.

Tras varias diligencias, los agentes comprobaron que las placas que estos trabajadores manipulaban no eran trasladadas a un centro autorizado, sino que correspondían con las que habían sido abandonadas a la intemperie en una finca de olivos de la provincia de Cuenca. Además, utilizaron datos falsos en facturas y documentación para aparentar que los trabajos se habían realizado legalmente.

Los detenidos pasan a disposición judicial

Las tres personas han sido detenidas por los delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental, contra los recursos materiales y de medioambiente. Así mismo, los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de San Clemente (Cuenca).

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil señala que los residuos que contienen amianto son considerados altamente peligrosos y que su retirada, así como su posterior gestión debe realizarse por empresas debidamente autorizadas. Una práctica que puede suponer un grave riesgo tanto para la salud como el medio ambiente sino se lleva a cabo una adecuada manipulación y posterior eliminación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid
  2. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
  3. Los éxitos de los 60 y 70 y el circo protagonizan este fin de semana las verbenas de Móstoles
  4. Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros
  5. El Ayuntamiento de Móstoles rescata el proyecto de remodelación del pabellón Andrés Torrejón, tras once años estancado
  6. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  7. Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares
  8. Así es la lujosa casa de Gonzalo Miró en Pozuelo de Alarcón: piscina, 4 dormitorios y 5 baños repartidos en 600 m²

Detenidos tres trabajadores de una empresa de Alcalá de Henares por verter residuos de amianto en un olivar

Detenidos tres trabajadores de una empresa de Alcalá de Henares por verter residuos de amianto en un olivar

Redescubre el patrimonio de Alcalá de Henares: las próximas actividades culturales que no te puedes perder

Redescubre el patrimonio de Alcalá de Henares: las próximas actividades culturales que no te puedes perder

Alcalá de Henares entra en calor para su cita con el órdago: abierta la inscripción del gran torneo multitudinario de Mus de Ferias

Alcalá de Henares finaliza las obras en el Paseo de la Alameda: esto es todo lo que se ha mejorado

Alcalá de Henares finaliza las obras en el Paseo de la Alameda: esto es todo lo que se ha mejorado

El Patio de Santo Tomás volverá a acoger el ciclo de las Noches del Patio: la fecha en la que se pondrán a la venta las entradas

El Patio de Santo Tomás volverá a acoger el ciclo de las Noches del Patio: la fecha en la que se pondrán a la venta las entradas

Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares

Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid

Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid

Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros

Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros