PLANES
Redescubre el patrimonio de Alcalá de Henares: las próximas actividades culturales que no te puedes perder
Del 24 al 28 de agosto se podrá disfrutar de las visitas guiadas "Conoce Alcalá con tu familia"
Alejandro López Marclay
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de un comunicado oficial, ha ofrecido a los vecinos de la urbe alcalaína una nueva oportunidad para disfrutar del vasto patrimonio cultural que la ciudad tiene a disposición de sus vecinos y visitantes, a través de cuatro rutas guiadas, con el objetivo de cultivar el amplio recorrido histórico de la ciudad.
A partir del 24 de agosto, el Consistorio ha dispuesto diversas rutas guiadas para el disfrute alcalaíno y visitante, entre estas:
- "Conoce Alcalá con tu familia": realizada por la Concejalía de Turismo
- "Patrimonio a la luz de la luna": Realizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico
Conoce Alcalá en familia
Desde el 24 al 28 de agosto, a partir de las 11:00 horas se realizará la visita guiada "Conoce Alcalá con tu familia". El recorrido guiado tiene como objetivo que tanto niños como mayores descubran la historia alcalaína, a través de monumentos y anécdotas de la ciudad complutense, en un espacio para toda la familia.
La reserva previa se realizará en las oficinas de turismo de Capilla del Oidor y Casa de la Entrevista a partir del 21 de agosto. Los números de contacto, son los siguientes:
- Capilla del Oidor: 91 889 26 94
- Casa de la Entrevista: 91 881 06 34
La asistencia es de carácter gratuito, aunque limitado. El punto de encuentro de la visita, será en la Oficina de Turismo "Casa de la Entrevista" en la calle San Juan s/n.
Patrimonio a la luz de la Luna
Otra de las rutas para poder desentrañar los secretos de la ciudad alcalaína son las visitas guiadas del ciclo "Patrimonio a la Luz de la Luna", que tendrá lugar del 24 al 26 de agosto a partir de las 22:00 horas.
En el primer encuentro guiado del día 24, se visitará el Recinto Amurallado (desde la C/ Cardenal Sandoval y Rojas frente al número 5). Al otro día, el martes 25 de agosto se podrá conocer el interior del Palacio Consistorial en la Plaza de Cervantes. El punto de encuentro será en la puerta principal del Ayuntamiento y hay que llegar entre 5 a 10 minutos antes del inicio de la visita. Mientras que el miércoles 26 se visitará la Casa de Hippolytus ubicada en la avenida de Madrid s/n.
Las plazas para esta visita también son limitadas y por esto es necesario realizar una reserva previa en las oficinas de turismo de Capilla del Oidor a partir del 21 de agosto.
Exposiciones
Durante las ferias, también se han dispuesto diversas exposiciones para el disfrute alcalaíno, entre estas:
- "La Comparsa de Gigantes y Cabezudos"
- Lugar: Capilla del Oidor
- Fecha: Hasta el 30 de agosto
- PhotoESPAÑA: "¿Es usted quién creo que es?"
- Lugar: Sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María La Rica
- Detalles: Muestra basada en relatos independientes donde conviven el humor, lo absurdo, lo exótico y lo cotidiano.
- Pincel y Cincel: Exposición de pintura y escultura
- Lugar: Quinta de Cervantes, calle Navarro y Ledesma 1 y 3
- Horario: De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h
- Artistas: Antonio Guardeño, Antonio Luengo, Jose A. Martínez, Ángel Uranga, Ramón Moya, Mercedes Gavalda, Juan R. Ávalos, María del Val Mateos, Fran Atienza, Francisco Rivera, Meli Chinchilla, Amador García.
- Escultor: Carmelo G. Romo
- Comisario: D. Antonio Luengo Noriega
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