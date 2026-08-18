Alcalá de Henares entra en calor para su cita con el órdago: abierta la inscripción del gran torneo multitudinario de Mus de Ferias

La ciudad complutense se prepara para vivir una de las citas más arraigadas, concurridas y esperadas de su calendario festivo. Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares volverán a contar este año con su tradicional Gran Torneo Multitudinario de Mus, una competición que congrega cada verano a cientos de aficionados al tapete verde, la estrategia y al envite, Desde la organización se recuerda que el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo domingo 23 de agosto o bien hasta que se complete el cupo máximo de parejas establecido.

Inscripciones y sede organizativa

Para formalizar la participación en el campeonato, organizado en colaboración con la Asociación Madrileña de Mus, las parejas interesadas deben acudir de forma presencial a la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor, ubicada en la céntrica Plaza de Cervantes. Debido a la altísima demanda que registra este evento año, tras año, las autoridades recomiendan formalizar la solicitud a la mayor brevedad posible para garantizar la plaza en los cuadrantes oficiales del juego.

Un pilar fundamental de las fiestas alcalaínas

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha animado públicamente a la ciudadanía a sumarse a este evento que trasciende lo estrictamente recreativo para convertirse en un fenómeno social.

Saldaña ha destacado la relevancia del evento animando "a alcalaínos y visitantes a apuntarse un año más a este torneo que es ya una tradición imprescindible en nuestras fiestas y para todos los amantes de este juego". El mus representa un elemento vertebrador de las fiestas locales, donde la complicidad entre compañeros, la picaresca y la agilidad mental se citan en pleno corazón histórico de la ciudad.

Calendario, escenarios y acto final

El torneo dará comienzo oficialmente el martes 25 de agosto con la disputa de las intensas rondas previas. En esta edición, el marco elegido para desplegar los tapetes en las fases eliminatorias será la Plaza de Palacio, un entorno monumental que albergará la emoción y el dinamismo de las primeras partidas al aire libre. Las parejas que logren superar las clasificatorias se citarán al día siguiente, el miércoles 26 de agosto, en la Plaza de Cervantes, escenario donde se disputarán las esperadas finales bajo la mirada atenta del público aficionado.

El colofón a dos jornadas de señas, envites y faroles llegará con el acto de entrega de premios, que dará lugar en el destacado Salón de Tapices del Círculo de Contribuyentes, poniendo el broche de oro a una de las actividades con mayor arraigo popular de la semana grande.