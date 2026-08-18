Alcalá de Henares finaliza las obras en el Paseo de la Alameda: esto es todo lo que se ha mejorado

Las actuaciones sobre la calzada en el Paseo de la Alameda han contado con un presupuesto de 290.000 euros, dentro de la estrategia "Alcalá mejora sus barrios", y han concluido con la rehabilitación y conservación de diversos sectores y calles de Alcalá de Henares. Estas obras son una respuesta directa a las demandas de los alcalaínos frente al deterioro de su entorno.

Las mejoras han traído consigo la renovación del asfaltado, desde la calle Andrea Doria a la calle Gonzalo de Berceo, donde se ha actuado en la totalidad de la calzada. Asimismo, se ha ejecutado el saneamiento de aquellas zonas de la vía que presentaban hundimientos o desperfectos en la estructura del firme, además de renovar los carriles de circulación de la calle Almería debido a que presentaban estado de deterioro prolongado.

Judith Piquet, visitando las obras del Paseo de la Alameda, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La alcaldesa de la ciudad complutense, Judith Piquet, tras visitar los trabajos en la zona, ha señalado que la actuación en la red vial responde a "una demanda histórica" de la zona tras años de deterioro en las vías de circulación. Además, la edil añadió que invertir en la ciudad contribuye a una comunidad "más accesible y segura" para los alcalaínos.

Una rehabilitación completa

Además de esta actuación principal, se han llevado a cabo diversas intervenciones en los pasos que conducen a los fondos de saco en la calle Gonzalo de Berceo, donde se han rehabilitado tanto pavimento como alcorques deteriorados de la zona, concretamente, en la acera sur. A su vez, se ha subsanado por completo el desgaste de las aceras en el paso de peatones situado en la calle Santa Mónica. Las actuaciones en todos los pasos se han adaptado a la normativa vigente de accesibilidad, para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida.

Nuevos aparcamientos adaptados

Por último, se han repintado las marcas viales y las plazas de aparcamiento de toda la superficie de la capa de toda la superficie renovada. Mientras que en los aparcamientos de la calle Almería se han habilitado las plazas adaptadas que exige la ley, a la vez que en la calle Andrea Doria la capacidad de aparcamiento se ha incrementado en casi una decena de plazas.