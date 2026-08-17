OBRAS
Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros
Las actuaciones han sido visitadas en esta mañana por la concejala de Educación de la ciudad
Juan Luis Martín
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares sigue dando pasos hacia delante en la mejora de los centros educativos de la ciudad. En la mañana de este lunes, la concejala de Educación, Lola López, ha visitado estas obras en el colegio de educación infantil y primaria Cardenal Cisneros, el Francisco de Quevedo o el colegio de educación especial Pablo Picasso.
Ha afirmado que "este conjunto de intervenciones responde al compromiso municipal con el mantenimiento y la mejora continua de los centros educativos de Alcalá de Henares, garantizando espacios más seguros, accesibles y funcionales para el desarrollo de la actividad educativa y el bienestar del alumnado y del equipo educativo".
Una inversión total de 700.000 euros
Las intervenciones, que están próximas a finalizar, cuentan con una inversión de setecientos mil euros e incluyen trabajos de pintura en los centros educativos Alicia de Larrocha, Antonio Machado, Daoíz y Velarde, García Lorca y Francisco de Quevedo.
Además, se está procediendo a la finalización de la obra de remodelación de las pistas deportivas del CEIP Cardenal Cisneros, a la continuidad en las reparaciones de las cubiertas en los CEIPs Antonio de Nebrija y La Garena, a la reforma integral de los baños del alumnado y profesorado de los dos pabellones de Educación Infantil del CEIP Francisco de Quevedo, y a la remodelación de cuatros baños y la renovación del suelo de cuatro aulas y del gimnasio del CPEE Pablo Picasso.
Durante la visita, la concejala ha podido comprobar de primera mano el avance de las obras y la evolución de los trabajos realizados.
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