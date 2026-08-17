ALCALÁ DE HENARES
El Patio de Santo Tomás volverá a acoger el ciclo de las Noches del Patio: la fecha en la que se pondrán a la venta las entradas y cómo comprarlas
Dicho ciclo, que volverá a estar repleto de artistas locales, se celebrará del domingo 23 al sábado 29
Más de 300 eventos y actividades esperan a Alcalá de Henares del 22 al 30 de agosto, fecha en la que se celebrará sus Ferias y Fiestas 2026. Y la ubicación que acogerá el ciclo de las Noches del Patio volverá a ser el Patio de Santo Tomás de Villanueva, en la Universidad Cisneriana.
Este ciclo, que todos los años tiene una gran acogida, se celebrará del domingo 23 al sábado 29, con la presencia de diferentes artistas alcalaínos.
El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha afirmado que "una vez más podremos disfrutar una vez más de nuestros artistas locales y grandes grupos de renombre nacional en un ciclo que es una apuesta segura, que cada año recibe una gran respuesta por parte del público colgando el cartel de “no hay billetes” en todos los espectáculos”.
Este martes, entradas a la venta
Las entradas se pondrán a la venta este martes 18 de agosto. (Horario especial de taquilla 18 de agosto: de 9:00 a 14.00. Venta en el presente enlace a partir del 18 de agosto a las 14:00 horas. El resto de días horario habitual de taquilla.
Programación al completo de las Noches del Patio
Las Noches del Patio arrancarán el domingo 23, a las 22:00 horas, con el Ballet Flamenco Cristian Pérez, que presentará Flamencos. El lunes 24 será el turno de la Cía. de Danza Española Camino de Vuelta, con Danza y Palabra.
Continuará el cartel el martes 25 con Esquivel, que presentará En un lugar de la danza. El miércoles 26, el Ballet Albéniz llevará al escenario El Quijote en clave de mujer – Suite Flamenco. El jueves 27, la Cía. de Danza Azucena Rodríguez presentará Raíces en movimiento. El viernes 28, Ensemble Sapere Aude Juventudes Musicales de Alcalá de Henares ofrecerá España pintoresca. Por último, el sábado 29, la Cía. de Danza Pilar Barbancho cerrará la programación con El vestidor del maestro. Todas las actuaciones comenzarán a las 22:00 horas.
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