Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares

Durante el mes de septiembre y desde hace más de una década, Alcalá de Henares acoge a dos eventos ya muy popularizados entre la población alcalaína, como es el XIII Certamen Alcalá Gastronómica y XI edición de Vespalcalá. Este último, una concentración multitudinaria de amantes de las motocicletas scooters vintage.

Vespalcalá es un evento organizado por ‘Vespa Club Alcalá’ y reúne a amantes de las scooters vintage procedentes desde distintos puntos del país. Tal y como indican en su página web, “el propósito de esta cita es simple, aunar dos pasiones: la legendaria marca italiana y la histórica ciudad de Alcalá”. El próximo sábado 12 de septiembre, la ciudad complutense verá como sus calles se llenan de estas motocicletas antiguas de la década de los 60 y posteriores para rendir culto a una de los iconos más representativos de las motocicletas vintage. Para ello, el Club llevará a cabo una ruta que recorrerá diferentes enclaves históricos de este municipio Patrimonio de la Humanidad, además de diversas actividades que complementarán la propuesta.

Carteles de ambos eventos. Izda. XIII Certamen Alcalá Gastronómica. Dcha. XI edición de Vespalcalá / Entidades organizadoras

Alcalá Gastronómica, el evento que reúne al talento culinario alcalaíno

Por otro lado, la gastronomía también será la protagonista en este mes de septiembre con XIII Certamen Alcalá Gastronómica, una de las iniciativas culinarias más importantes del calendario local y que pone en valor el talento de los mejores chefs alcalaínos.

Bajo el lema ‘DesTapaAlcalá’ y durante el 25, 26 y 27 de septiembre, este certamen desplegará su programación en varias fases y servirá como escaparate del talento culinario local que pondrá de manifiesto la importancia de la alta cocina de Alcalá de Henares.

Además, esta cita, organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, Alcalá Gastronómica-Fomentur y el Parador de Alcalá de Henares, culminará con la gala final y la entrega del VIII Premio Cervantes Gastronómico, un reconocimiento que distingue a una de las figuras más relevantes del panorama gastronómico español por su contribución y trayectoria en este ámbito.

Con estas dos propuestas, Alcalá de Henares combinará cultura, tradición y gastronomía en una programación que invita a recorrer sus calles, descubrir su patrimonio y disfrutar de una ciudad a través de la comida y sobre ruedas.