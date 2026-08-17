Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid

Este lunes 17 de agosto, se da comienzo a las tareas de mejora en la red de Cercanías Madrid, lo que supondrá cortes en 5 de las 14 líneas que comprenden el transporte suburbano que conecta los municipios de la conurbación madrileña con el centro de la capital. Unas actuaciones que Adif y el Gobierno Regional ejecutan en puntos clave de la red y que afectará a los tramos que ofrecen servicio a los usuarios de Alcalá de Henares.

Los trabajos llevados a cabo en la red de transporte público se ubican dentro del proyecto que pretende aumentar la capacidad del túnel de la estación de Sol y mejorar así la fiabilidad del servicio ferroviario. Una intervención presupuestada en casi 56 millones de euros que requerirá variar trayectos, clausurar tramos de manera temporal y disminuir la frecuencia de paso en diversos ramales clave del transporte madrileño, como son las líneas C-2 y C-7.

La finalización de las obras se ha concretado para el martes 28 de agosto, aprovechando el periodo de menor demanda y así intentar disminuir en la medida de lo posible el impacto que las restricciones en el transporte público puedan causar a los usuarios. Por lo tanto, aquellas personas que sigan utilizando estas opciones para trasladarse hasta la capital, tendrán que prevenir sus itinerarios con mayor tiempo de antelación debido a las afectaciones.

Modificaciones en las frecuencias, menos trenes y mayor tiempo de espera

En la Línea C-2, los convoyes procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares hacia Nuevos Ministerios (Madrid), transitarán desviados por la vía de contorno. Por lo tanto, a partir de hoy, los intervalos de paso se situarán en 20 minutos en hora punta y en 30 minutos en hora valle.

En cuanto a la Línea C-7, tramo que conecta la ciudad complutense con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, un servicio que en situaciones normales opera con frecuencias de entre 12 y 16 minutos, ahora se elevará a 30 minutos entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios.

Una de las novedades en relación a las obras de verano de Cercanías Madrid, es que la Línea C-5 retoma su funcionamiento ordinario en la jornada de hoy, interrumpido desde el pasado 23 de julio. Los convoyes vuelven a enlazar directamente el sur de la región con el centro urbano, suprimiendo los transbordos y los itinerarios alternativos que afectaban a localidades como Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Leganés.

Las Líneas C-8ª, C-8b y C-10 también se verán afectadas

Las Líneas C-8a y C-8b también sufrirán alteraciones por los trabajos de rehabilitación de los túneles de Sol, siendo una de las líneas que experimentará mayores disminuciones en la frecuencia de trenes en sus vías, reduciéndose a 30 minutos en momentos de mayor demanda (hora punta) y a 60 minutos en las horas de menor demanda en dirección Atocha.

La Línea C-10, que une Villalba de Guadarrama con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, también tendrá limitaciones en el tránsito de sus trenes, disminuyendo la frecuencia a 30 minutos, con la particularidad de que el acceso a los andenes de la estación de Méndez Álvaro seguirá clausurado.

Restructuración de túneles para elevar la fluidez de pasajeros

La finalidad de esta rehabilitación consiste en reestructurar la distribución de las vías en la terminal ferroviaria, sustituyendo el modelo de 4+3+3 por una organización de 4+4+2. Mediante este esquema: las vías de la 1 a la 4 darán servicio al paso de Recoletos. Las vías de la 5 a la 8 se reservarán para el túnel de Sol; y las vías 9 y 10 conectarán con el ramal de Embajadores.

Con esta reordenación de la infraestructura, el gestor público prevé elevar en un 33% la fluidez del paso de Sol, incrementando la estabilidad de una red estratégica que, según datos oficiales de Renfe, superó los 82 millones de pasajeros en el último ejercicio.