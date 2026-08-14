Disfruta del cine al aire y gratis de Espartales: estas son las películas para ver este fin de semana en Alcalá

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa impulsando la oferta cultural y de ocio estival con la programación de su emblemático ciclo de Cine de Verano. Esta propuesta, de carácter totalmente gratuito, ofrece a los vecinos de todas las edades una excelente alternativa de entretenimiento al aire libre durante las noches del mes de agosto.

Las proyecciones se llevan a cabo en el espacio exterior del Centro Cultural La Galatea. Ubicado en el barrio de Espartales, consolidándose como un punto de encuentro sociocultural de referencia durante el periodo vacacional.

Las sesiones tienen lugar todos los viernes y sábados a partir de las 22:00 horas, con una cultural variada que combina grandes estrenos de aventuras, producciones de animación infantil y comedias orientadas a todo tipo de público.

Películas en proyección para este fin de semana

Para este fin de semana del 14 y 15 de agosto, la programación prosigue con dos destacadas propuestas: el viernes 14 de agosto se proyectará la película de aventuras "Jurassic World: El renacer", mientras que el sábado 15 de agosto el público podrá disfrutar del largometraje "Bambi, una vida en el bosque".

La programación cinematográfica concluirá durante el último fin de semana del mes con dos títulos adicionales. El viernes 21 de agosto se ofrecerá la comedia "La cena", y el cierre definitivo llegará el sábado 22 de agosto con la proyección de "Lilo y Stitch", una de las producciones familiares más esperadas de toda la temporada estival.

A través de esta iniciativa, el consistorio alcalaíno reafirma su compromiso con la descentralización de la oferta cultural y la dinamización comunitaria en los distintos barrios de la ciudad, ofreciendo eventos accesibles que fomentan la convivencia vecinal y el disfrute del entretenimiento al aire libre durante las veladas de verano.