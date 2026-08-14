Alcalá de Henares será la sede del IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Alcalá de Henares acogerá el IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España del 23 al 25 de octubre. Representantes de las cofradías y hermandades de las 15 Ciudades Patrimonio españolas participarán en este encuentro para poner en común las experiencias, singularidades y dificultades de una conmemoración en la que se dan la mano la tradición popular, el legado cultural y artístico de esta celebración religiosa por excelencia.

El anuncio se ha dado a conocer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un acto donde ha estado presente la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, junto a otros miembros del Ejecutivo Local, así como el vicario de la Diócesis de Alcalá, Ignacio Figueroa o el presidente de la Junta de Cofradías Penitenciales alcalaína, Gregorio Manzanares, entre otras autoridades locales y regionales.

Esta nueva edición del Congreso tiene como objetivo abordar la importancia sobre los vínculos entre la tradición y el legado patrimonial, además de poner en valor la riqueza artística y cultural de las celebraciones de Semana Santa que se desarrollan en el conjunto de ciudades históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad, han sido algunos de los aspectos expuestos desde el Consistorio.

Estas serán las sedes principales del Congreso

Bajo el lema Entre el Tiempo y la Eternidad, el IV Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se suma a las anteriores ediciones celebradas en Úbeda (2023), Mérida (2024) e Ibiza (2025). Ahora, Alcalá de Henares se convertirá en la sede de este encuentro nacional.

Una cita que contará con ponencias y debates en el que intervendrán perfiles relacionados tanto al ámbito religioso como histórico. La cita contará con la presencia de cofrades, religiosos, historiadores, imagineros y periodistas, así como miembros de la Asociación Española de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad que estará presidida por la Junta de Cofradías Penitenciales de Alcalá.

El Palacio Arzobispal, el Convento de las Bernardas, el Teatro Salón Cervantes y el Ayuntamiento serán las sedes principales del Congreso, que se vivirá también de una manera muy intensa en las calles y plazas del Centro Histórico. Asimismo, está previsto también un pasacalles a cargo de la Agrupación Musical de La Columna y una procesión en la que se encontrarán dos de las imágenes emblemáticas de la Pasión complutense: la Soledad Coronada y el Cristo de los Doctrinos.