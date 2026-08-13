El refugio antiaéreo de la Plaza de Cervantes de Alcalá da un paso más hacia su apertura

La recuperación del refugio antiaéreo de la Plaza de Cervantes da un nuevo paso en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de rehabilitación y centra ahora el proyecto en la siguiente fase: la musealización de este espacio histórico.

El refugio, de 39 metros de longitud, está compuesto por una sucesión de salas conectadas mediante giros en ángulo recto, un diseño concebido para minimizar los daños en caso de explosión y proteger a las personas que se encontraban en su interior. Su recorrido se extiende aproximadamente hasta la zona norte de la Plaza de Cervantes, a la altura del inicio de la calle Mayor.

El concejal de Patrimonio, Vicente Pérez, ha explicado que “la intervención ha incluido la rehabilitación integral del refugio, la instalación de un sistema de ventilación forzada para eliminar la humedad, una nueva iluminación y la limpieza completa del espacio. Asimismo, se han restaurado los elementos originales del sistema eléctrico, entre ellos las palomillas de porcelana, o unas estructuras de madera datadas en 1938, conservando así parte de su configuración original”.

El siguiente paso: la musealización

También se han llevado a cabo la limpieza de los sillares y de los forjados, así como el sellado de los pozos que se habían realizado en el pasado para controlar la salida del nivel freático.

Los trabajos se encuentran ahora orientados a la musealización del espacio / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Con la rehabilitación terminada, el proyecto entra ahora en una fase diferente. La actuación ya no se centra en los trabajos de recuperación del espacio, sino en su preparación para convertirse en un lugar de interpretación y divulgación.

Pérez ha informado que “los trabajos se encuentran ahora orientados a la musealización del espacio, con el objetivo de abrir el refugio en los próximos meses tanto para visitas técnicas como para visitas guiadas dirigidas al público en general”.

El refugio fue construido en 1938, en plena Guerra Civil

La localización en el extremo norte de la Plaza de este refugio, construido durante 1938 en plena Guerra Civil, se produjo tras las excavaciones realizadas en noviembre de 2023. Hasta ese momento, tan sólo existía un croquis del mismo, publicado en su día por José García Saldaña, y una foto aérea, evidenciando su posición en aproximadamente el cuarto septentrional de la plaza, y con dos accesos.

El refugio está compuesto por una sucesión de salas conectadas mediante giros en ángulo recto / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Como se detalló tras su hallazgo, aparecieron las salas del refugio, prácticamente diáfano, en el que se utilizaron sillares procedentes de la iglesia de Santa María que fue incendiada el 29 de julio de 1936 y posteriormente demolida a fin de reutilizar los materiales en la construcción del refugio.