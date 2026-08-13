La Catedral Magistral de Alcalá de Henares, protagonista de una espectacular imagen del eclipse solar

Después de semanas esperando a la fecha señalada, ayer 12 de agosto de 2026, el eclipse solar impresionó a millones de personas en gran parte de la Península Ibérica, dejando una estampa espectacular en el cielo. Aunque fuera por breves instantes, cuando la ocultación del sol llegó al momento de máxima intensidad dejó imágenes espectaculares para el recuerdo.

Alcalá de Henares fue una de las localidades que mejor vivió el fenómeno astronómico dada la ubicación geográfica del municipio, muy cercana a la franja de ocultación total. Los habitantes de la ciudad complutense pudieron presenciar cómo se asomaba el aro de luz dibujado alrededor de la luna, justo cuando el sol se encontraba oculto al 99,95%.

En esos momentos, por un lapso de tiempo que no superó los 60 segundos, el cielo alcalaíno se oscureció hasta el punto de casi anochecer, fue entonces cuando el acontecimiento celeste proyectó una panorámica que perfectamente podría quedar enmarcada en una postal o, incluso, en el álbum fotográfico de grandes memorias complutenses.

Un instante único en siete segundos

Fue la empresa Alcalá Turismo la que capturó el momento, un video de apenas siete segundos que representa la fugacidad que caracterizó al fenómeno celeste durante la jornada de ayer. Lo mejor de todo es el encuadre, las vistas de gran parte del casco urbano alcalaíno y uno de los grandes monumentos de la ciudad: la torre de la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral de la ciudad complutense

El video lleva circulando en redes sociales desde hace apenas dos horas. “La Magistral de Alcalá de Henares, testigo del eclipse…”, dice el pie de este video publicado en la red social china TikTok. Con más de 4.500 seguidores y con cerca de 44.000 me gustas reunidos en todas sus publicaciones, el perfil en redes de esta empresa dedicada al turismo ha incorporado a su repertorio de contenido uno de los momentos más históricos del municipio madrileño.

Ahora mismo, dada la magnitud de videos y fotografías subidas en las últimas 24 horas, no está obteniendo la repercusión que podría llegar a alcanzar, pero los siete segundos que dura esta publicación captura un momento único.

Ahora solo nos queda el recuerdo, la visión del eclipse solar grabada en la retina. También las fotografías y los vídeos realizados por muchísimas personas estuvieron presentes y que contribuirán a no dejar caer en el olvido estos instantes tan mágicos que el fenómeno ha dejado durante la tarde del 12 de agosto de 2026. Sin embargo, imágenes tan emblemáticas como las que este fragmento exhibe, todavía quedan por ver.