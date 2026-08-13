Alcalá de Henares reabre al tráfico la calle Eras de San Isidro tras su remodelación

La conexión entre el barrio de la Estación y el Centro Histórico de Alcalá de Henares recupera la normalidad. La calle Eras de San Isidro ya está abierta al tráfico después de finalizar los trabajos de remodelación integral que han permitido renovar esta vía incluida en el Plan de Mejora de Barrios del Ayuntamiento.

La actuación, dotada con más de 90.000 euros, se planteó para mejorar uno de los recorridos utilizados por vecinos y visitantes que llegan a Alcalá a través de la estación y se desplazan hacia el Centro Histórico. La reforma de Eras de San Isidro da continuidad, además, a la intervención realizada anteriormente en la Plaza de San Lucas, donde se habilitó un paso peatonal y una zona estancial que permite conectar ambas zonas de la ciudad.

Entre las actuaciones, destaca la renovación completa de calzada y aceras

Los trabajos han supuesto una renovación completa de la vía. Entre las principales actuaciones destacan la renovación completa de la pavimentación de calzada y aceras, la mejora de la accesibilidad peatonal, garantizando itinerarios más amplios y seguros, la reordenación del espacio viario, incluyendo zonas de aparcamiento y señalización, la adecuación de elementos urbanos como mobiliario o imbornales, y el refuerzo de la seguridad vial con nueva señalización horizontal y vertical.

La intervención ha respondido al deterioro de la calle, que presentaba aceras estrechas y pavimentos en mal estado / Ayuntamiento Alcalá de Henares

El diseño prioriza la accesibilidad universal, incorporando elementos como pavimentos táctiles y diferenciación cromática para facilitar la movilidad de todos los ciudadanos.

Además, se ha procedido a rebajar la calzada en su enlace con la Vía Complutense y Navarro y Ledesma, pues su elevada pendiente podía producir daños en los vehículos, quedando ahora ajustada en altura.

Las obras continuarán en el barrio de San Isidro

Esta actuación ha tenido como objetivo acercar los barrios al Centro, a través de vías más accesibles y seguras, como se ha llevado a cabo en la Avenida de Guadalajara y calle Talamanca o se está realizando con el Paseo del Val o Núñez de Guzmán.

La actuación en Eras de San Isidro se enmarca, además, en un conjunto de mejoras previstas en el entorno del barrio de San Isidro. El Ayuntamiento anunció trabajos de asfaltado y mejora de aceras en las calles Ribera, Murillo y Manuel Azaña, previstas para los próximos meses.