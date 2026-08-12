El tramo más deteriorado del Camino de los Afligidos de Alcalá será renovado con más de 340.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha una nueva actuación para mejorar el estado de uno de los tramos más deteriorados del Camino de los Afligidos. La intervención cuenta con una inversión de más de 340.000 euros y tiene como objetivo renovar el asfaltado de este tramo y mejorar las condiciones de circulación en la zona.

En concreto, la actuación abarca una longitud aproximada de 675 metros, entre el número 1 de esta vía, junto al reciente adoquinado de la calzada acometido hace casi dos años, y la calle Ceuta. La actuación se centra precisamente en la parte del camino que presentaba un mayor deterioro, dentro de las intervenciones que el Consistorio está desarrollando para mejorar el estado de las vías de la ciudad. El proyecto permitirá actuar sobre el firme y renovar la superficie de la calzada, mejorando así las condiciones actuales del recorrido.

Una actuación centrada en el tramo más deteriorado

La concejal de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha explicado que "el proyecto contempla la mejora de la movilidad y la seguridad, ente otros aspectos, el saneado del pavimento deteriorado en esta calle, la renovación de la capa superficial de asfalto en una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados". Además, se repintará de las marcas vías en la vía, se ejecutará la señalización horizontal, se reconfigurarán los alcorques y la pavimentación cercana de la acera norte entre la calle Ceuta y Melilla, y se volverán a instalar nuevos reductores de velocidad para asegurar la circulación rodada.

La actuación abarca una longitud aproximada de 675 metros, entre el número 1 de esta vía y la calle Ceuta / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La actuación se suma así a las intervenciones de mantenimiento y renovación que el Ayuntamiento está llevando a cabo en diferentes puntos de Alcalá, con el objetivo de atender las necesidades detectadas en las distintas zonas de la ciudad.

Esta intervención es la segunda actuación que se realiza en esta vía durante los últimos años. En 2024, el Ayuntamiento de Alcalá invirtió más de 250.000 euros del Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid en las obras de reforma y ampliación que se han llevado a cabo en el tramo entre la calle Jadraque y el Camino de los Afligidos.

Entre otras actuaciones, los trabajos contemplaron la ampliación del ancho de calle para ganar en la seguridad de peatones, ciclistas y vehículos y la sustitución de la superficie de la calzada actual de aglomerado asfáltico, por una superficie de adoquines de hormigón con acabado terroso, apto para vías pecuarias.