DEPORTES
Alcalá de Henares invierte 450.000 euros para renovar el césped artificial de dos campos de fútbol municipales
La Junta de Gobierno Local aprobó los pliegos para la contratación del sistema de césped artificial mediante renting, que incluye la retirada y posterior instalación de otros elementos deportivos
María Saiz
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares destinará 450.000 euros a la renovación del césped artificial de dos campos de fútbol municipales, una actuación que permitirá mejorar las instalaciones deportivas situadas en la calle Cogolludo y en el paseo de Aguadores.
La intervención contempla la renovación del terreno de juego de un campo de fútbol 11 situado la calle Cogolludo y de un campo de fútbol 7 ubicado en el paseo de Aguadores. Con esta actuación, el Consistorio pretende continuar con la mejora de las instalaciones deportivas municipales y de los espacios destinados a la práctica del fútbol en la ciudad.
Así lo ha anunciado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que aprobó los pliegos de condiciones para la contratación de la instalación y el mantenimiento del sistema de césped artificial mediante la modalidad de renting en ambos campos.
La renovación se hará también en el resto de elementos deportivos de los campos de fútbol
La concejala de Deportes, Lola López, ha explicado que "se trata de una actuación muy necesaria que mejorará las condiciones de la práctica deportiva".
En este sentido, los pliegos contemplan la retirada del sistema de césped artificial existente, así como los elementos deportivos como porterías, banderines y banquillos, para la posterior instalación de los mismos una vez finalizada la actuación.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares apuesta por la renovación de sus espacios deportivos y por la mejora de los equipamientos municipales destinados a la práctica del fútbol.
La sustitución del césped en estas instalaciones se suma a las ya realizadas por el actual gobierno en las instalaciones del campo de fútbol municipal Jorge Ángel González Vivas y en el campo de fútbol municipal situado en Espartales.
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