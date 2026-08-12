Alcalá de Henares corta el tráfico en la rotonda de la Cruz Verde: estas son las cuatro líneas de autobús afectadas

Este miércoles 12 de agosto, Alcalá de Henares sufrirá cortes de tráfico en la Glorieta de la Cruz Verde, junto al Parque O'Donnell, debido a trabajos de rehabilitación del firme de la calzada, según informa Policía Local.

Las restricciones han comenzado a las 08:00 horas y se mantendrán durante toda la jornada. Una actuación que interrumpirá la circulación en los accesos a la glorieta. Como alternativa, se habilitará un carril de doble sentido con el objetivo de facilitar el paso de vehículos y reducir de esta manera el impacto de los trabajos en los desplazamientos habituales en esta zona.

Estas son las cuatro líneas interurbanas que verán modificadas su ruta

El corte de tráfico también tendrá consecuencias para el transporte público. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha informado sobre modificaciones en los recorridos de las líneas interurbanas 251, 252, 254 y 255, aunque las afecciones se producirán únicamente en el sentido de salida de Alcalá de Henares.

En cuanto al itinerario de entrada, la ciudad mantendrá el servicio habitual, aunque los autobuses tomarán un desvío desde el final del Parque de O’Donnell por Vía Complutense hasta la rotonda de Roca, donde se realizará el cambio de sentido para continuar posteriormente con su recorrido habitual.

La parada 12655 quedará fuera de servicio

En sentido salida, los autobuses circularán por la calle Torrelaguna y quedará habilitada la parada 06950, situada junto a la iglesia de Santiago Apóstol, para la subida y bajada de viajeros. Mientras se mantengan las restricciones quedará fuera de servicio la parada 12655, situada en la calle Luis de Astrana Marín.

Los usuarios pueden consultar más información sobre los recorridos y posibles afecciones a través del teléfono 012, así como a través de los canales oficiales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

La Policía Local recomienda a los conductores respetar en todo momento la señalización provisional instalada, seguir las indicaciones establecidas y extremar la precaución al circular por la zona mientras duren los trabajos.