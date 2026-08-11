La UCI del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá amplía a ocho horas diarias el horario de visitas

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, ha ampliado su horario de visitas con el objetivo de favorecer la recuperación y el bienestar de los pacientes ingresados en esta unidad.

Desde ahora, los familiares y acompañantes podrán acceder todos los días entre las 12:00 y las 20:00 horas, una medida que busca hacer más cercana y personalizada la atención a las personas que permanecen ingresadas en estado crítico.

Equipo del Servicio UCI del Hospital Universitario Príncipe de Asturias / Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Este nuevo horario se organiza en dos turnos, de 12:00 a 16:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. En cada uno de ellos podrán acceder hasta dos acompañantes por paciente, lo que permite ampliar las posibilidades de acompañamiento durante el ingreso en la UCI.

Más participación de las familias durante el ingreso

Según explica el hospital, la ampliación del horario pretende contribuir a reducir la ansiedad de los pacientes y favorecer su bienestar emocional. Al mismo tiempo, busca facilitar una atención más próxima y adaptada a las necesidades de cada persona durante su estancia en la unidad.

El nuevo horario también pretende facilitar que los familiares y cuidadores tengan una participación más activa en el proceso asistencial. La ampliación de las visitas permite mantener una comunicación más fluida con los profesionales sanitarios de la UCI y conocer de una forma más cercana la evolución del paciente. Esta mayor comunicación también tiene como objetivo ayudar a reducir la ansiedad y la incertidumbre que pueden experimentar los familiares ante el estado de salud de una persona ingresada en cuidados intensivos.

Los menores podrán visitar a familiares ingresados en casos especiales

Recientemente, la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital ha incorporado también la posibilidad de que acompañantes menores de edad puedan acceder a la unidad para visitar a un familiar ingresado en la unidad, cuando las circunstancias clínicas y familiares así lo aconsejen.

De acuerdo con el protocolo desarrollado por la UCI, los profesionales realizan una evaluación previa del menor de edad a través de una entrevista corta y, en conjunto con sus familiares, se decide si la visita es o no oportuna y si se requiere o no la atención del menor por parte de un especialista en psicología.

Posteriormente, junto con sus familiares, se determina si el encuentro resulta oportuno y si es necesario contar con la atención de un especialista en psicología.

Dentro de esta misma estrategia de humanización, la Unidad trabaja actualmente en la creación de un espacio de despedida. La intención es disponer de un entorno íntimo, tranquilo y humanizado en el que los familiares y cuidadores puedan compartir los últimos momentos con el paciente con la máxima privacidad y acompañamiento posible