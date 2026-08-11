Estos son los mejores lugares para ver el eclipse solar del 12 de agosto en el Corredor del Henares

El eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto podrá observarse desde toda España durante el atardecer. La fase parcial comenzará, dependiendo de la ubicación, entre las 19:30 y las 19:38 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20:30 horas.

La mejor ubicación para poder divisar la ocultación de Sol por la Luna, deberá ser sin obstáculos que interrumpan la visión hacia el oeste, evitando que la orografía del terreno se interponga entre el espectador y el lucero del día. Para ello, los residentes en las áreas cercanas al Corredor del Henares dispondrán de zonas privilegiadas para contemplar el fenómeno celeste más esperado del momento.

Alcalá de Henares y Meco, los mejores lugares para vivir el eclipse

Alcalá de Henares es uno de los once municipios elegidos por la Comunidad de Madrid para organizar actividades oficiales con motivo del eclipse solar. La ciudad complutense se posiciona como uno de los mejores emplazamientos para observar como el Sol desaparece del firmamento, ya que se encuentra dentro de la franja de ocultación total, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Horarios a tener en cuenta para ver el eclipse en la región / Comunidad de Madrid

Junto con Alcalá, Meco será probablemente el destino más recomendado para los vecinos residentes en la localidad de Torrejón de Ardoz y alrededores. El municipio también se encuentra dentro de la franja de totalidad y permitirá disfrutar del eclipse en todo su esplendor. Su menor densidad urbana y la existencia de amplias zonas abiertas convierten a Meco en una excelente opción para observar el fenómeno con un horizonte despejado hacia el oeste.

Los Santos de la Humosa, una opción menos masificada

Aquellas personas que quieran encontrar un enclave donde haya una menor presencia de observadores y curiosos atraídos por la excepcionalidad del evento, podrán acudir a al municipio de Los Santos de la Humosa, otra de las localizaciones donde la Comunidad de Madrid instalará un punto informativo sobre el eclipse.

La ubicación elevada de esta localidad sobre la campiña del Henares y la ausencia de grandes edificios favorecerán una visión amplia sobre el horizonte, algo muy importante, dado que el eclipse se producirá cuando el Sol se encuentre en el ocaso, muy bajo y con dificultad para su avistamiento.

Pezuela de las Torres, Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztán y Ambite, cuatro lugares alejados de los núcleos urbanos y con mejor visión

Además de los mencionados, también los municipios de Pezuela de las Torres y Olmeda de las Fuentes se encuentran entre las localizaciones donde mejor se podrá contemplar el fenómeno celeste en el Corredor del Henares. Ambos se encuentran en una zona rural con escasa contaminación tanto lumínica como visual, lo que facilitará la observación del eclipse, una opción cómoda para quienes busquen lugares tranquilos y alejados de los grandes núcleos urbanos.

Algo más alejados del Corredor del Henares, pero con muy buenas posibilidades para la contemplación del eclipse solar del día 12 de agosto, se encuentran las localidades de Nuevo Baztán y Ambite, que también forman parte de la rede de municipios habilitados por la Comunidad de Madrid. Desde estos puntos también se desarrollarán actividades divulgativas y se distribuirán materiales informativos para seguir el eclipse con seguridad.