'PARQUES CON VIDA'
Alcalá destina medio millón de euros para renovar el parque de la Cruz del Siglo
La actuación en el parque de la Cruz del Siglo, parte del plan 'Parques con Vida', prevé la plantación de 10 árboles y 1.330 arbustos para mejorar su acondicionamiento
Alcalá de Henares continúa su proyecto de rehabilitación de zonas verdes de la ciudad de 'Parques con Vida'. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de remodelación y mejora del parque de la Cruz del Siglo. Una actuación que contará con una inversión de 500.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.
En concreto, los trabajos consistirán en la ampliación de superficie de praderas en 430 metros cuadrados y el incremento de la vegetación arbórea y arbustiva. Para ello, se plantarán 10 nuevos árboles y 1.330 arbustos de 12 especies diferentes. Por otra parte, se mejorará la accesibilidad y suelos, además de renovar el mobiliario y la iluminación. También se instalará riego sostenible y se harán accesibles las escaleras.
El proyecto tiene como objetivo la restauración del Parque de la Cruz del Siglo para mejorar el acondicionamiento de uso social de este espacio público. El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha detallado que "se renovarán zonas estanciales del parque incrementando la zona verde y reduciendo espacios terrizos de escaso valor".
El proyecto global de 'Parques con Vida' cuenta con una inversión de diez millones de euros
Este proyecto se suma al recientemente anunciado también por el Ayuntamiento la Huerta de Sementales. Una actuación que cuenta con una inversión de 850.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos consistirán en el incremento de las praderas en 3.300 metros cuadrados, y la plantación de 70 árboles nuevos de seis especies diferentes y 450 unidades de arbustos de 10 especies distintas.
Ambos proyectos de remodelación forma parte del plan global de 'Parques con Vida', integrado en el plan integral de 'Alcalá mejora sus barrios'. Parques con Vida disponen de una inversión de más de 10 millones de euros y afecta a 14 espacios repartidos por toda la ciudad complutense. El programa municipal presta especial atención tanto a parques históricos como a zonas verdes situadas en barrios tradicionales y nuevas áreas residenciales.
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