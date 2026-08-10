Cortes de tráfico por las obras de asfaltado en al calle Teniente Ruiz: este es el tramo afectado y recorridos alternativos

A partir de hoy, lunes 10 de agosto, la calle Teniente Ruiz de Alcalá de Henares permanecerá cerrada al tráfico debido a las obras de asfaltado del Proyecto de Mejora de la Movilidad y Accesibilidad.

Los trabajos serán desarrolladas en el tramo comprendido entre el cruce con la Ronda Ancha y Padre Francisco y la intersección con la Plaza de los Cuatro Caños. Debido a la ejecución de estos trabajos, se producirá una restricción del tráfico rodado y del servicio de autobuses en la zona de la calle Teniente Ruiz hasta el 20 de agosto.

Estas son las líneas afectadas y recorridos alternativos

Esta restricción afectará las líneas 6,7 del servicio urbano y las líneas 231 y 232 del servicio interurbano.

En la medida de lo posible, se mantendrá la accesibilidad al entorno mediante recorridos alternativos por las calles Azucena y Teniente Ruiz, garantizando el acceso vecinal por las zonas afectadas por la intervención. Sin embargo, podrán producirse afecciones puntuales que impliquen restricciones temporales al tráfico en ambas vías.

Durante la mañana del día lunes 10 de agosto, y con objeto de asegurar el acceso al mercadillo municipal en las primeras horas, se permitirá la circulación por la calle Azucena.

Para el resto de jornadas afectadas por los cortes de tráfico, los accesos se efectuarán, con carácter general, mediante los siguientes itinerarios alternativos:

Acceso Calle Cruz de Guadalajara (Tramo entre Teniente Ruiz y Azucena)

Calle Azucena → Calle Padre Francisco → Calle Divino Figueroa → Calle Cruz de Guadalajara

Acceso Calle Cruz de Guadalajara (Tramo entre Teniente Ruiz y Simón García de Pedro)

Calle Ronda Ancha → Calle Encomienda → Calle Cruz de Guadalajara

Cuando sea necesaria la ocupación completa de la calzada de la calle Sebastian de la Plaza, se podrá habilitar la circulación por la calle Teniente Ruiz para garantizar la conectividad viaria con la calle Azucena y el resto de calle adyacentes vinculadas a esta.

Con el fin de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad vial, se recomienda a los conductores utilizar los itinerarios señalizados y respetar en todo momento la señalización provisional desplegada.