El Bus-VAO de la A-2 Madrid-Alcalá comienza sus pruebas por las tardes: horarios y quién puede usarlo

Las fases de pruebas del nuevo carril Bus - VAO de la A-2 que comprende el tramo entre Madrid y Alcalá de Henares, continúa su despliegue de forma progresiva a lo largo del mes de agosto y la primera semana de septiembre. Este periodo de ensayo es un momento clave para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos instalados, calibrar la supervisión de trazado con la nueva señalización variable y las normas específicas de uso.

A partir del 10 de agosto, el esquema de funcionamiento suma una nueva franja horaria. Durante la primera semana de agosto, el carril permanecía activo únicamente de 7:00 a 9:00 horas en ambos sentidos. Con la nueva actualización, el carril de alta ocupación estará operativo entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos y, adicionalmente, se activará entre las 15:00 y las 17:00 horas exclusivamente en sentido salida de Madrid.

Infografia carril bus vao / DGT

Características de la infraestructura y usuarios autorizados

A diferencia de otras vías similares, no se trata de un carril con separación física ni barrera de hormigón. El carril izquierdo de cada sentido de la autovía entre Madrid y Alcalá de Henares se ha equipado con tecnología de gestión dinámica del tráfico, es decir, que en las horas de mayor intensidad de circulación funciona como un carril Bus-VAO prioritario, mientras que durante el resto del día vuelve a ser un carril de libre circulación para cualquier vehículo.

Durante las horas de activación establecidas en los paneles variables, solo podrán hacer uso de este carril:

Autobuses: Líneas del transporte público regular e interurbano

Líneas del transporte público regular e interurbano Vehículos con dos o más ocupantes: Turismos y furgonetas ligeras, independientes de su tipo de propulsión (combustible, híbrido o eléctrico)

Turismos y furgonetas ligeras, independientes de su tipo de propulsión (combustible, híbrido o eléctrico) Motocicletas y ciclomotores.

Vehículos autorizados: Servicios de emergencia y transporte acreditado.

Como parte del despliegue, el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, inicio el pasado lunes 3 de agosto las pruebas con autobuses interurbanos en servicio exprés al intercambiador de Avenida de América. Las administraciones implicadas hacen un llamamiento a la colaboración de todos los conductores para que, cuando el carril Bus-VAO esté activado, aunque sea en la fase de prueba, respeten en todo momento la señalización variable y las normas específicas de circulación.