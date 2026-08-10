Alcalá renaturalizará el parque Huerta de Sementales con una inversión de 850.000 euros

La Huerta de Sementales de Alcalá de Henares se prepara para una transformación ambiental que busca recuperar este espacio y adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de rehabilitación y mejora ambiental de este espacio verde de la ciudad complutense, dentro de la iniciativa 'Parques con Vida'. Una actuación que contará con una inversión de 850.000 euros, que contempla, entre otras actuaciones, la retirada de la superficie de cemento y de elementos que han quedado obsoletos.

La actuación forma parte del proyecto municipal para modernizar las zonas verdes de la ciudad complutense y apuesta por la recuperación ambiental y paisajística de la Huerta de Sementales. El objetivo es convertir el espacio en una zona más naturalizada, con mayor presencia de vegetación y nuevos elementos destinados a mejorar su uso por parte de los vecinos.

En concreto, el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses, incluye el incremento de las praderas en 3.300 metros cuadrados, y la plantación de 70 árboles nuevos de seis especies diferentes y 450 unidades de arbustos de 10 especies distintas.

El proyecto de rehabilitación ambiental del parque Huerta de Sementales tiene un plazo de ejecución de cinco meses / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Más zonas verdes y una recuperación ambiental del espacio

Uno de los principales cambios previstos será la retirada de la superficie de cemento existente. Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, la actuación contempla "la nueva definición de caminos y mejora del firme, la sustitución de superficie pavimentada por praderas, la sustitución del área canina, la rehabilitación del vallado, renovación del mobiliario y la iluminación, riego sostenible, y el incremento de la biodiversidad".

El proyecto también incluye la incorporación de nuevo mobiliario y diferentes soluciones destinadas a favorecer la biodiversidad. De esta manera, la reforma no se limita a una renovación estética del espacio, sino que plantea una transformación orientada a incrementar la presencia de elementos naturales.

Dentro de este proyecto global de 'Parques con Vida', el Ayuntamiento prevé la plantación de 637 árboles y 45.541 arbustos, además de mejorar más de 31.000 metros cuadrados de pradera. También contempla la instalación de nuevo mobiliario y elementos destinados a favorecer la biodiversidad, como hoteles de insectos, cajas y bebederos para aves. Un proyecto que cuenta con una inversión total de más de 10 millones de euros.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ya señaló al presentar el programa 'Parques con Vida' que la Huerta de Sementales es uno de los ejemplos de la apuesta del Ayuntamiento por adaptar parques de barrios tradicionales a los estándares actuales de accesibilidad, seguridad y equilibrio ambiental.

La Huerta de Sementales se suma así a un conjunto de 14 espacios verdes de la ciudad que serán objeto de diferentes actuaciones. El programa municipal presta especial atención tanto a parques históricos como a zonas verdes situadas en barrios tradicionales y nuevas áreas residenciales.