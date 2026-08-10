Alcalá blinda sus Ferias y Fiestas con más de 2.200 policías y refuerzos en las zonas de mayor afluencia

Alcalá de Henares ya tiene preparado el dispositivo de seguridad para sus Ferias y Fiestas 2026. En total, más de 2.200 policías participarán en el operativo diseñado para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y reforzar la seguridad de vecinos y visitantes durante los diez días de fiestas entre el Recinto Ferial, el centro histórico y las principales zonas de actividad festiva.

La planificación del dispositivo se abordó este lunes en la Junta Local de Seguridad Extraordinaria, presidida por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, junto a la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad. En la reunión también participaron la concejal de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, representantes de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

El dispositivo de seguridad combinará presencia policial uniformada, vigilancia de paisano, controles preventivos, drones y cámaras de videovigilancia, y capacidad de intervención rápida, con especial refuerzo durante las jornadas de mayor afluencia. La coordinación se realizará desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y otros servicios municipales y de emergencia.

Más de 1.200 jornadas de servicio de la Policía Local

En este caso, la concejala de Seguridad ha informado que las Ferias contarán con un despliegue de 160 efectivos de la Policía Local de Alcalá y más de 1.200 jornadas de servicio policial durante los diez días de Ferias, con una media superior a 120 efectivos diarios.

El Ayuntamiento desplegará un dispositivo preventivo y coordinado en el Recinto Ferial, el centro histórico y las principales zonas de actividad festiva / Ayuntamiento Alcalá de Henares

También más de 1.000 agentes en total de Policía Nacional, incluidas unidades de UPR, con un dispositivo dinámico por toda la ciudad. Además, un año más se dispondrá de la colaboración de otras Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto por la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales.

Mientras, Protección Civil, con 35 voluntarios, ofrecerá atención sanitaria, apoyo logístico y tareas de evacuación en caso necesario.

Cuatro zonas clave del operativo

El operativo se centrará en cuatro zonas clave —el Recinto Ferial de la Isla del Colegio, la Plaza de Cervantes, la Huerta del Obispo y el Parque Sementales— con despliegues diferenciados para días de alta y baja afluencia. El Plan también contempla dispositivos específicos para las estaciones de Cercanías, con el fin de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los miles de asistentes que se desplazarán durante esos días.

En estos espacios se establecerán despliegues diferenciados en función de la previsión de afluencia. También se incrementará el número de cámaras de videovigilancia y se contará con unidades caninas, además de unidades de información, prevención y vigilancia de bandas juveniles violentas.

De Miguel ha explicado que “este año seguimos reforzando la prevención y la coordinación entre todos los servicios para mejorar nuestra capacidad de respuesta, haciendo también un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana”. “Al igual que el dispositivo del pasado año que resultó todo un éxito, queremos unas Ferias 2026 seguras, ordenadas y abiertas a todos, para que Alcalá vuelva a disfrutar de sus fiestas con tranquilidad y convivencia”, ha añadido.

El operativo se completará con actuaciones de distintas áreas municipales relacionadas con la salud, las obras y el mantenimiento urbano, las fiestas y tradiciones populares y el medio ambiente. Estas actuaciones estarán dirigidas a reforzar aspectos como la iluminación, los vallados, la señalización, las condiciones sanitarias y la seguridad de los espacios en los que se desarrollarán las actividades.