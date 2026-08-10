Las obras de Atocha alteran Cercanías este agosto: así afectan a los vecinos de Alcalá de Henares

Los usuarios de Cercanías en Alcalá de Henares experimentarán cambios significativos en el servicio de trenes debiendo adaptar sus desplazamientos durante el mes de agosto. Adif afronta la fase final de las obras de remodelación y mejora en la estación de Atocha, una actuación de gran envergadura técnica que provocará cambios de recorrido, ajuste de frecuencias y transbordos obligatorios en las líneas de Cercanías que conectan la ciudad complutense con la capital.

Aunque las actuaciones en la red madrileña comenzaron a mediados de julio en otros puntos de la región, las afecciones directas en Alcalá de Henares se concentran entre el 1 y el 28 de agosto. Ya que durante este mes se realizarán actuaciones que afectarán a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y la C-10.

¿Cómo está afectando a los usuarios de Cercanías Madrid la huelga de Renfe? / epe

Según ha explicado Adif, estas obras estivales, buscan reforzar la capacidad de circulación, reforzar la fiabilidad global del servicio y por último, agilizar la gestión de tráfico ferroviario ante futuras incidencias en el enlace con Madrid.

Principales afecciones por líneas en Alcalá de Henares

Las principales actuaciones que afectarán a los vecinos de la ciudad complutense y del resto del Corredor del Henares son las siguientes:

Línea C-2 (Guadalajara - Alcalá de Henares - Atocha - Chamartín): Los trenes circulan desviados a través de la vía del contorno. Este cambio en el itinerario habitual obligar a reajustar los intervalos de paso, fijando una frecuencia de 20 minutos en las horas de mayor afluencia y de 30 minutos durante las horas valle.

Los trenes circulan desviados a través de la vía del contorno. Este cambio en el itinerario habitual obligar a reajustar los intervalos de paso, fijando una frecuencia de y de 30 minutos durante las horas valle. Línea C-7 (Alcalá de Henares - Atocha - Príncipe Pío): En el trayecto clave que une Alcalá con Entrevías y la estación de Atocha, los trenes prestan servicio con intervalos de paso regulados en 12 minutos durante las horas punta y de 16 minutos el resto de la jornada.

En el trayecto clave que une Alcalá con Entrevías y la estación de Atocha, los trenes prestan servicio con intervalos de paso regulados en y de 16 minutos el resto de la jornada. Líneas C-8a y C-8b (El escorial / Cercedilla - Atocha - Alcalá de Henares): Los recorridos de ambas líneas quedan acortados en la capital, fijando su cabecera y final de trayecto provisional en la estación de Atocha. Como consecuencia, la conexión directa habitual entre la sierra madrileña y Alcalá de Henares queda suspendida, obligando a los usuarios de la red a efectuar un transbordo en Atocha para llegar a su destino.

Como medida complementaria de movilidad, los viajeros que dispongan de un título válido de Cercanías pueden hacer uso de las líneas de autobuses urbanos de la EMT de Madrid sin coste adicional para continuar sus trayectos por la capital. La programación de estos trabajos durante el mes de agosto responde al objetivo de minimizar los trastornos en los desplazamientos habituales de la población.