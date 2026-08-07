Este es el cartel de toros de Feria en Alcalá de Henares: dos corridas, una novillada y un concurso de recortes

Alcalá de Henares ya tiene cartel para su programación taurina 2026. Entre el 27 y el 29 de agosto, la plaza de toros ‘La Estudiantil’ acogerá un ciclo compuesto por tres festejos taurinos y un concurso de recortes, además de las tradicionales sueltas de reses que tendrán lugar durante las mañanas de Feria. Un encuentro con el arte de la tauromaquia que ofrecerá toros procedentes de los campos extremeños y sevillanos.

El conjunto de eventos taurinos combinará grandes figuras del toreo con jóvenes espadas de primer nivel. La primera cita será el jueves 27 de agosto, a las 22:30 horas, con un concurso de recortes, cuyo precio no se incluye en el abono general.

La tarde del viernes 28 de agosto se celebrará la primera corrida de toros de feria. A las 19:00 horas, los matadores Daniel Luque, Emilio de Justo y Fernando Adrián lidiarán a los astados procedentes de la ganadería extremeña de Luis Albarrán.

El sábado 29 de agosto, será el turno de una novillada con picadores, también a las 19:00 horas, con seis novillos de Luis Albarrán que los novilleros Nacho Torrejón, Pepe Burdiel y Samuel Castrejón tendrán que faenar sobre la arena alcalaína.

Segunda tarde de toros para cerrar el cartel

El domingo 30 de agosto, ‘La Estudiantil’ de Alcalá de Henares abrirá sus puertas para recibir al último espectáculo taurino de esta edición. En esta segunda tarde de toros ejecutarán la lidia los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Víctor Hernández, quienes afrontarán las reses bravas de la ganadería sevillana Julio de la Puerta.

Además, los días 28, 29 y 30 de agosto, a las 10:00 horas, se celebrarán las tradicionales sueltas de reses, completando una programación que combina festejos de corte clásico con los habituales actos populares.

La feria contará con venta anticipada de abonos y entradas sueltas, con descuentos para abonados, jóvenes, jubilados y niños, según las condiciones anunciadas por la organización. La promoción de estas nuevas festividades taurinas ha estado a cargo de la empresa Loyjor.

De esta manera, Alcalá de Henares vuelve a apostar por la tradición en una feria que combina figuras consolidadas, toreros jóvenes y la participación de los aficionados en los festejos populares, cuatro jornadas taurinas que convertirán a ‘La Estudiantil’ en uno de los referentes del calendario taurino madrileño durante el último fin de semana de agosto.

Resumen de los espectáculos taurinos de la Feria de Alcalá de Henares:

Jueves, 27 de agosto. Concurso de Recortadores a partir de las 22,30 horas.

Viernes, 28 de agosto. Toros de Luis Albarrán para Daniel Luque, Emilio De Justo y Fernando Adrián.

y Sábado, 29 de agosto. Novillada con picadores de Luis Albarrán para Nacho Torrejón, Pepe Burdiel y Samuel Castrejón.

y Domingo, 30 de agosto. Toros de Julio De la Puerta para Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Víctor Hernández.

Como es tradicional, la suelta de reses se desarrollará en la plaza de toros los días 28, 29 y 30 de agosto.