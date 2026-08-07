FIESTAS
Alcalá de Henares se llena de planes este fin de semana con las Fiestas de los Santos Niños: esta es la programación
Alcalá de Henares tiene un amplio abanico de actividades preparadas para este fin de semana, desde exposiciones hasta juegos desenchufados
Alejandro López Marclay
Las Fiestas Patronales de los Santos Niños trajeron consigo un amplio abanico de actividades para Alcalá de Henares, desde las citas más representativas del calendario festivo hasta actividades lúdicas y deportivas para el disfrute los vecinos. A su vez las jornadas festivas de la fecha, han podido reivindicar las tradiciones litúrgicas de la festividad con gran acierto y disposición de los vecinos.
Este mismo jueves, los alcalaínos han vuelto a vivir uno de los momentos más emotivos de la ciudad con la celebración de la Solemne Misa y la posterior Procesión de honor a los Santos Niños, en un acto que ha congregado a numerosos vecinos y visitantes a lo largo de todo su recorrido por el Casco Histórico.
Programación de actividades para el fin de semana por las Fiestas de los Santos Niños
No obstante las actividades no terminan ahí, inclusive, el itinerario plantea una amplia gama de actividades para el placer de los locatarios de la urbe complutense.
VIERNES 7 DE AGOSTO
- 11:00 a 14:00 horas. TRAGALDABAS y JUEGOS DESENCHUFADOS. (C/ San Juan)
- 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES. (Huerto de los Leones, c/ Empecinado 6)
- 11:00 horas. FAMILY COLORS – Taller de Danza Creativa a cargo de Creand Oh!! (Plaza de Palacio)
- 12:00 horas. VISITA GUIADA AL ANTIQUARIUM de la ciudad Romana de Complutum, duración aproximada 45 minutos. (Camino del Juncal s/n o por la calle Antonio Suarez)
- 13:00 horas. Fiesta de la ESPUMA (Pza. de Palacio)
- 19:00 horas. Actividades infantiles. Desafío sensorial, a cargo de la Peña “Los Reincidentes”. Los participantes identifican objetos mediante el tacto u olfato en el menor tiempo posible. A partir de 8 años. (Pza. de Palacio)
- 21:00 h. Baile con la orquesta MARLEN. A la finalización sesión de DJ DEMON hasta las 1.00 h. (Pza. de Cervantes)
SÁBADO 8 DE AGOSTO
- 11:00 a 14:00 horas. TRAGALDABAS y JUEGOS DESENCHUFADOS. (C/ San Juan)
- 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES (Huerto de los Leones, c/ Empecinado 6)
- 11:00 horas. Pasacalles por el Casco Histórico a cargo de Asociación Jóvenes Giganteros y Cabezudos “LOS PEQUEÑANTES”. (Inicio en la Plaza de Cervantes, recorrido por el casco histórico, finaliza en Plaza de Cervantes)
- 12:00 horas. Actuación de MAGIA a cargo de MORFEO. (Plaza de Palacio)
- 12:00 horas. VISITA GUIADA AL ANTIQUARIUM de la ciudad Romana de Complutum, duración aproximada 45 minutos. (Camino del Juncal s/n o por la calle Antonio Suarez)
- 12:30 h. Reparto de MIGAS BENÉFICAS a beneficio de la Beca de San Diego. Barra benéfica el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de 11 a 14 y 18 a 21 horas. Organiza Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús Resucitado, Ntra. Sra. de la Salud y el Perpetuo Socorro (ministra de los enfermos) y San Diego de Alcalá. (Jardín de las Palabras, Huerto de los Leones, C/ Empecinado, 6)
- 13:00 horas. Fiesta de la ESPUMA (Pza. de Palacio)
- 18:30 a 20:30 horas. JUEGOS DE AGUA Y JUEGOS A LO GRANDE A cargo de Asociación Cultural Totemcamp (Plaza de Palacio)
- 21:00 horas. Concierto de METROLÉ. Energía, fiesta y flamenquito muy elegante. A la finalización sesión de DJ ALEX BELLOT hasta las 1.00 horas. (Plaza de Cervantes)
DOMINGO 9 DE AGOSTO
- 10:00 horas. Visita guiada RIMAS Y LEYENDAS. Visita guiada por las principales calles y plazas de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad descubriendo sus refranes, rimas y leyendas. Inscripción presencial en la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor, o en el teléfono 91 889 26 94, plazas limitadas, hasta completar aforo, inscripción mínima 15 personas. Inicio de la visita Ruinas de Santa María (Capilla del Oidor, Plaza de Cervantes)
- 10:30 horas. TORNEO DE AJEDREZ, Categorías Absoluto y sub-14 de modalidad rápidas. Inscripción enviando nombre completo, fecha de nacimiento, ELO si tiene y club al que pertenece al WhatsApp 684 02 78 57, plazas limitadas a 42 por categoría. Organiza Club Municipal de Ajedrez de Alcalá de Henares. (Plaza Palacio).
- 11:00 a 14:00 horas. TRAGALDABAS y JUEGOS DESENCHUFADOS (C/ San Juan)
- 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES (Jardín de las Palabras, Huerto de los Leones, C/ Empecinado, 6)
- 12:30 h. REPARTO BENÉFICO DE PAELLA, a beneficio de la Beca de San Diego. Barra benéfica el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas. Organiza Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús Resucitado, Ntra. Sra. de la Salud y el Perpetuo Socorro (ministra de los enfermos) y San Diego de Alcalá. (Jardín de las Palabras, Huerto de los Leones, C/ Empecinado, 6)
- 13:00 horas. Fiesta de la ESPUMA (Plaza de Cervantes)
- 19:00 horas. Actuación de MAGIA a cargo de MORFEO (Plaza de Palacio)
- 21.00 horas. Concierto de NAIF BAND (Plaza de Cervantes)
- 22.15 horas. Concierto a cargo de METROPOP. Clásicos del Pop español de los 80 hasta la actualidad. (Plaza de Cervantes)
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