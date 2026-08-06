Dani Mérida prolonga su gran verano y despega en pista dura con un golpe de autoridad en el Masters 1000 de Canadá

El verano de Dani Mérida sigue escribiendo capítulos que hace apenas unos meses parecían lejanos. El tenista alcalaíno atraviesa la mejor temporada de su carrera, en concreto el último mes queda para enmarcar tras conquistar su primer título ATP en Umag (Croacia). Una tendencia positiva que está demostrando en el Masters 1000 de Canadá, tras vencer con solvencia al francés Ugo Humbert, experto en pista dura, el de Alcalá de Henares pasa a tercera ronda igualando su mejor resultado en un Masters 1.000.

Una marca que alcanzó precisamente frente a su público, en Madrid: “resumir la semana de Madrid sería de mucho aprendizaje. Muy contento de cómo fue yendo toda la semana y de ganar mi primer partido de Masters 1000 en Madrid, que es mi casa”, recordó el tenista a este periódico días antes de otra fecha señalada con rojo en su calendario: su debut en un Grand Slam que tuvo lugar en Roland Garros.

En el Mutua Madrid Open sorprendió al eliminar en segunda ronda al francés Corentin Moutet y consiguió, por primera vez, una victoria frente a un jugador del Top30 mundial. Ahora, en Montreal, lo ha vuelto a demostrar venciendo a otro francés, esta vez, el número 28 del ranking ATP. El alcalaíno mostró personalidad desde el inicio para imponerse por un contundente 6-3 y 6-3, firmando uno de los triunfos más relevantes de su todavía joven carrera.

El alcalaíno cuenta con opciones de llegar lejos en Montreal

La victoria sobre Humbert abre además un escenario muy prometedor para el tenista alcalaíno. En tercera ronda le espera el estadounidense Alex Michelsen, otro de los jóvenes jugadores que atraviesa un gran momento de forma, en un duelo que podría abrirle las puertas de los octavos de final.

El cuadro, además, se ha despejado de forma considerable. La eliminación en las primeras rondas de cabezas de serie como Daniil Medvedev (verdugo de Mérida en Wimbledon), Taylor Fritz o Alexander Zverev ha dejado esta parte del torneo mucho más abierta de lo esperado. A ello se suma la ausencia de los grandes nombres como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Su semana en Montreal también tendrá premio en la clasificación mundial. Pase lo que pase a partir de ahora, Mérida mejorará su mejor registro en el ranking ATP. En estos momentos aparece situado de forma virtual en el puesto 58, muy cerca del número 55, por lo que tiene al alcance un nuevo récord personal y continúa acercándose a los puestos que dan acceso directo a los grandes torneos del calendario.

Ese crecimiento no es fruto de la casualidad. Sobre la pista, Mérida tiene muy clara cuál quiere que sea su identidad. "Me definiría como un jugador agresivo, que le gusta pegar fuerte a la bola y que también resta bien", explicaba antes de Roland Garros. Una filosofía que mantiene incluso en los momentos de mayor presión. "Por mucho que falle intento no retenerme e intento seguir a mi juego, que es el que me ha hecho estar donde estoy. Confío mucho en mi nivel, en mi tenis y en mi juego".

Rafa Jódar sigue adelante en Montreal

El otro representante de 'La Armada' es el también madrileño Rafa Jódar. Finalista en el ATP 500 de Washington, el tenista de Leganés supo sobreponerse del cansancio acumulado y remontar, una vez más, en su debut en Montreal. Por su parte, Jódar también se impuso a un francés, Corentin Moutet, por 4-6, 6-1 y 6-3 y junto a Mérida son los dos españoles presentes en la tercera ronda del torneo.

Dani Mérida, Rafa Jódar y también Martín Landaluce, los tres madrileños de 21, 19 y 20 años respectivamente, representan el relevo generacional del tenis español. El propio alcalaíno no esconde el optimismo cuando habla del futuro: "España tiene que estar muy contenta con los jugadores jóvenes que tiene y del futuro del tenis español". Visto el nivel que está mostrando este verano, sus palabras empiezan a tener cada vez más sentido.