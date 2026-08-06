Conoce todos los conciertos de las Ferias de Alcalá de Henares 2026: artistas, horarios y venta de entradas

Las Ferias de Alcalá de Henares 2026 ya tiene todo listo dar comienzo a una de las citas más esperadas de la localidad. Del 22 al 30 agosto, la ciudad complutense se llenará de luz y color para dar desplegar una amplia programación que cuenta con más de 300 eventos festivos, siendo sus conciertos uno de los platos fuertes de esta nueva edición, albergados dentro del ciclo Conciertos de la Muralla.

Al igual que en años anteriores, la Huerta del Obispo será el emplazamiento escogido para recibir a los artistas que formarán parte del cartel que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha diseñado para la ocasión. Este Palacio Arzobispal patrimonio de la localidad cuenta con un aforo máximo para 11.000 espectadores, aunque en algunos casos concretos el aforo se ha visto reducido por decisión del organizador o por motivos de seguridad.

La primera cita con la música en directo en Alcalá de Henares vendrá de la mano de uno de los grandes del rock español: Loquillo. El sábado 22 de agosto, a las 20:30 horas, el loco saldrá al escenario para deleitar al público con su rock and roll repleto de cultura urbana aderezadas con la actitud desafiante que ha caracterizado siempre al madrileño. Las entradas ya están disponibles online a diferentes precios, dependiendo de la ubicación. 34,65 euros en pista, 46,20 en grada, 99,00 en terraza vip y 165,00 en palco vip. Además, la cita contará con la actuación de dos bandas teloneras, Ciclonautas y La gripe y tú.

Bandas tributo, iconos del pop y canción de autor

El jueves 27 de agosto, será el turno de la Muralla Pop Fest, un festival de bandas tributo a Estopa, El Canto del Loco, Pereza y Leiva. Para culminar la noche, los amantes de la música pop español de los 90 y 2000 tendrán la oportunidad de bailar y disfrutar con un Dj que reproducirá canciones del género hasta altas horas de la madrugada. Las entradas ya están a la venta online a solo 4 euros en la zona de pista y 8 euros en la grada, mientras que en los palcos vip y en la terraza vip se pueden adquirir a un precio de 70 y 50 euros, respectivamente.

Al día siguiente, el viernes 28 de agosto, los amantes del tardeo tendrán una cita obligada con el Muralla Camp. A las 17:00 horas, este festival abrirá sus puertas para reunir a un popurrí de artistas clásicos nacionales cuyos éxitos marcaron una época o bien destacaron por su peculiar puesta en escena y desparpajo. Los responsables de poner toda la carne en el asador durante este día serán Fangoria, Chenoa, Nancy Rubias, Raúl, Coyote Dax, Zapato Veloz y Bingo Party by Drag Brunch. Las entradas ya están a la venta online y se podrán adquirir a 39,20 euros en pista, 56,00 en grada, 100,80 en terraza vip y 168,00 en palco vip.

El sábado 29 de agosto, la cantautora de pop español Vanessa Martín ofrecerá un concierto en solitario donde la artista desplegará el encanto característico de sus canciones repletas de letras íntimas y poéticas. El recinto abrirá las puertas a las 20:00 horas, y las entradas se pueden adquirir online a 39,20 euros en pista, 61,60 en frontstage, 67,20 en grada, 100,80 en terraza vip y 140,00 en palco vip.

De la explosión urbana de Lola Índigo a la emoción de Valeria Castro y los himnos de Miguel Ríos

La siguiente cita del ciclo de conciertos de las Ferias de Alcalá de Henares será el sábado 5 de septiembre, cuando Lola Índigo saque a relucir su música urbana con tintes latinos sobre las tablas de la Huerta del Obispo. Su actitud empoderada y la energía rítmica que caracteriza a esta artista pretende ser una de las propuestas más valoradas de la programación. El concierto comenzará a las 21:30 horas y las entradas ya están a la venta online a 54,88 euros en pista, 112,00 en frontstage, 224,00 en terraza vip y 280,00 en palco vip.

El martes 11 de septiembre, la canaria Valeria Castro endulzará al público alcalaíno con su voz cálida y delicada. Su concierto se distinguirá por los arreglos sutiles de sus composiciones, donde el piano, la guitarra acústica se compenetran creando una atmósfera envolvente. La cita dará comienzo a las 19:30 horas y las entradas ya están a la venta online a un precio de 48,16 euros en pista C, 51,52 en pista B, 48,16 en pista C, 39,20 en grada, 84,00 en terraza vip y 112,00 en palco vip.

Al siguiente día, el miércoles 12 de septiembre, uno de los grandes clásicos del rock español dará la bienvenida a todos aquellos que asistan a la Huerta del Obispo. Será el pionero Miguel Ríos quien protagonice esta noche dedicada a los grandes himnos del rock de los 80. El concierto comenzará a las 19:30 horas y las entradas ya están a la venta online un precio de 72,80 euros en pista A, 67,20 en pista B, 61,60 en pista C, 39,20 en grada, 89,60 en terraza vip y 134,40 en palco vip.

Rock clásico y cultura urbana en la recta final del ciclo

El viernes 18 de septiembre, el público alcalaíno tendrá una cita con un tipo de rock más elegante con influencias del blues y el rock clásico. La banda murciana M-Clan ofrecerán un directo donde sus estribillos pegadizos cargados de deseos y nostalgias atraparán los sentidos de todos los asistentes. El concierto comenzará a las 19:00 horas y las entradas ya están a la venta online a un precio de 42,56 euros en pista, 53,76 en grada, 98,56 en terraza vip y 134,40 en palco vip.

El sábado 19 de septiembre, la música urbana conquistará la Huerta del Obispo con una propuesta múltiple donde actuarán Lucho RK, Raul Clyde, D.Valentino, Xiyo y Fernandezz y C Marí. Muralla Urbana será un festival donde los ritmos de la calle resonarán hasta altas horas y los más jóvenes disfrutarán de una puesta en escena rebosante de rap, trap, reguetón, drill, afrobeat y pop urbano. El show comenzará a las 17:30 horas y las entradas ya están a la venta online a un precio de 44,80 euros en pista, 44,80 en grada, 112,00 en terraza vip y 201,60 en palco vip.

El indie pone el broche final al ciclo con dos jornadas de guitarras y grandes nombres

Por último y, para concluir este ciclo de música en directo de Conciertos de la Muralla, se dará paso al festival Muralla Indie, una doble cita que se celebrará durante las jornadas del viernes 25 de septiembre y sábado 26. Durante el primer día de música indie, la programación contará con las actuaciones de Love of Lesbian, Éxtasis, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López y el especial Dj Set de Isaac Corrales. Para el segundo día, las bandas Lori Meyers, Anni B Sweet, La La Love You, Samuraï, Sexy Zebras y el especial Dj Set de Oski completarán el cartel de esta cita diseñada para que los amantes de las bandas de música independiente. Las entradas ya están a la venta online a un precio de 75,00 euros el abono general, 55,00 el abono de día, 165,00 abono general vip, 110,00 abono de día vip, 60,00 abono general de movilidad reducida o acompañante.

Listado de artistas, fechas, horarios y precio de entradas: