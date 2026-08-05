El eclipse total de Sol del 12 de agosto, al detalle: dos catedráticos de la Universidad de Alcalá explican como vivir "el fenómeno natural más impactante que existe"

Queda apenas una semana para que España sea testigo de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto, el cielo ofrecerá un eclipse total de Sol que convertirá al país en uno de los mejores lugares del mundo para observar un fenómeno que no se repetía sobre la península ibérica desde hace más de un siglo. Alcalá de Henares será uno de los mejores sitios de la Comunidad de Madrid para contemplarlo durante 41 segundos.

La expectación que ha despertado el evento también ha generado numerosas dudas entre quienes quieren disfrutar del espectáculo. ¿Qué es exactamente un eclipse total? ¿Dónde podrá verse? ¿Se puede mirar directamente al Sol? Dos catedráticos de la Universidad de Alcalá (UAH) -de Astronomía y Astrofísica y de Física Aplicada- responden a las principales preguntas para disfrutar del fenómeno con seguridad.

Un eclipse histórico que podrá verse desde Alcalá de Henares

Aunque España vivirá una sucesión de tres eclipses solares entre 2026 y 2028, los investigadores de la UAH coinciden en que el del próximo 12 de agosto será "especialmente significativo". Se trata de un eclipse total, mientras que el tercero previsto para enero de 2028 será anular.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto se podrá ver en Alcalá de Henares durante 41 segundos / UAH

Consuelo Cid, catedrática de Física Aplicada de la UAH, destaca que la cita de este verano tiene un carácter histórico porque hacía 114 años que un eclipse total de estas características no cruzaba la Península Ibérica. Además, recuerda que Alcalá de Henares se encuentra dentro de la franja desde la que podrá contemplarse la totalidad del fenómeno, algo que no sucederá con el eclipse de 2027.

La catedrática explica de forma sencilla cómo se produce este fenómeno: "Un eclipse se produce cuando el Sol se va colocando a la sombra de la Luna y según esta lo va tapando vemos un trozo menos de Sol. Mientras está pasando la Luna tendríamos un eclipse parcial y en el momento que tapa el disco solar completo, sería uno total".

Para Javier Rodríguez-Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la UAH, la diferencia entre contemplar un eclipse parcial y uno total es enorme. "Que el Sol esté cubierto un 99 % no tiene nada que ver con verlo cubierto al 100 %", asegura. Solo cuando la Luna oculta completamente el disco solar desaparece el intenso brillo del Sol y puede observarse la corona solar, la capa más externa de la estrella y uno de los grandes objetivos de estudio para los científicos.

"Un eclipse total de Sol es el fenómeno natural más impactante que existe y nadie debería perdérselo", afirma el catedrático de Astronomía y Astrofísica.

Cuando el día se convierte en noche

El eclipse modificará durante unos instantes el paisaje de forma radical. La temperatura descenderá, la luminosidad disminuirá y podrán verse estrellas en pleno día.

Dependiendo del lugar desde el que se observe, el fenómeno podrá contemplarse de forma parcial o total. En las zonas donde la totalidad sea visible, esta alcanzará una duración máxima de un minuto y cincuenta segundos.

Antes de ese momento culminante aparecerán los efectos más característicos del eclipse. Primero llegará el denominado anillo de diamantes, el último punto brillante de la fotosfera solar antes de quedar completamente oculta. Después podrán observarse las conocidas perlas de Baily, pequeños puntos de luz que rodean la Luna.

Durante el eclipse total de Sol, la temperatura descenderá, la luminosidad disminuirá y podrán verse estrellas en pleno día. / UAH

Rodríguez-Pacheco explica que este efecto se produce porque la superficie lunar no es completamente uniforme. "La superficie de la Luna no es totalmente homogénea, sino que tiene cráteres. El satélite natural de la Tierra dispone de zonas de elevaciones y de depresiones, por lo que la luz solar encuentra los valles que se forman y pasa por ellos." Finalmente, llegará la totalidad. "Es como observar un agujero en el cielo porque es totalmente negro", describe el investigador.

Una oportunidad científica y un espectáculo para toda la ciudadanía

La Universidad de Alcalá aprovechará el eclipse para desarrollar diferentes investigaciones. Su radiotelescopio prolongará excepcionalmente el funcionamiento para registrar datos durante el fenómeno, mientras que el grupo Space Weather (SWE) instalará un telescopio H-alfa en un punto de observación de la provincia de Guadalajara para estudiar tanto la fase parcial como la totalidad.

Además, los investigadores medirán los cambios de luminosidad mediante un fotómetro desarrollado por la propia universidad e intentarán registrar el espectro de la cromosfera dentro de una colaboración internacional con científicos españoles, franceses, belgas y chinos.

Pero la labor de la UAH también tendrá un marcado carácter divulgativo. El grupo SWE ha impartido charlas en centros educativos de la ciudad complutense, Torrejón de Ardoz y Guadalajara para explicar qué es un eclipse y cómo observarlo con seguridad.

Esta es la trayectoria de qué zonas de España podrán contemplar mejor el eclipse total de Sol del 12 de agosto / Observatorio Astronómico Nacional - IGN

Los expertos insisten en que durante las fases parciales nunca debe observarse el Sol sin protección homologada. Ni las gafas de sol, ni los cristales ahumados ni las gafas de soldador son válidos. Solo durante la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, podrá retirarse la protección durante unos instantes para contemplar la corona.

Por otro lado, también existe otro método para seguir el eclipse, pero de forma indirecta y es observando las sombras que se proyectan en el suelo, ya sean las de un colador con agujeros redondos, una espumadera o las hojas de los árboles. Durante la fase parcialidad, las sombras redondas que habitualmente proyecta el colador no tendrán esa forma, "serán como lunas porque lo que veremos serán solo los rayos que entran perpendiculares en los agujeros del colador", aclara Cid.