OBRAS ACCESO CENTRAL
Alcalá de Henares pone a punto el Recinto Ferial antes del inicio de las Ferias y Fiestas
El Ayuntamiento invierte 10.000 euros en la remodelación de la escalera principal para reforzar la seguridad y el acceso de los vecinos al Recinto Ferial
Los vecinos de Alcalá de Henares ya han comenzado la cuenta atrás para unas de las citas más esperadas del año: las Ferias y Fiestas. Con el objetivo de que el Recinto Ferial esté listo para recibir a miles de personas, el Ayuntamiento ha iniciado la remodelación de la escalera situada en el acceso central desde la Ronda de Henares, una actuación que permitirá reforzar la seguridad y facilitar el paso de los peatones.
Una intervención que cuenta con una inversión cercana a los 10.000 euros y que, con motivo de las obras, el acceso permanecerá cerrado durante un plazo estimado de dos-tres semanas, con el objetivo de que esté finalizada antes del inicio de las Ferias y Fiestas.
La actuación consistirá en la remodelación de la escalera del acceso central al Recinto Ferial
El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha equipado que "la intervención consistirá en la retirada del actual pavimento de madera, que presentaba un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo y a la acción de la humedad. A pesar de las reparaciones realizadas en los últimos años, el material se encontraba en gran parte carcomido y había provocado diversas caídas, por lo que su sustitución era necesaria”.
En su lugar se instalará una nueva estructura con bordillos de hormigón, más sólida, resistente y duradera, que garantizará unas mejores condiciones de seguridad para los usuarios. Además, la actuación incluye la colocación de barandillas en ambos laterales de la escalera para facilitar la subida y bajada de los peatones, especialmente de las personas con movilidad reducida o mayores.
El Ayuntamiento ultima la organización de las Ferias y Fiestas
El Consistorio ultima la organización de la nueva edición de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026, que se celebrarán del 21 al 30 de agosto.
Entre los asuntos aprobados figura la programación taurina de las Ferias, así como la relación de adjudicatarios autorizados para instalar las atracciones y los diferentes negocios que conformarán el recinto ferial de la Isla del Colegio.
También ha quedado aprobada la adjudicación de las casetas-bar destinadas a partidos políticos, casas regionales y asociaciones sin ánimo de lucro. Estos espacios volverán a constituir uno de los principales puntos de encuentro y participación durante las celebraciones.
La Junta de Gobierno ha adjudicado el servicio unificado y de seguridad acústica del recinto ferial por un importe de 52.393 euros, IVA incluido. Este servicio permitirá supervisar los equipos de sonido y garantizar el cumplimiento de las condiciones acústicas establecidas durante las Ferias.
Asimismo, se ha aprobado un convenio de patrocinio con Talleres de las Heras para colaborar tanto en las Ferias y Fiestas como en las actividades municipales programadas con motivo de la Navidad de 2026.
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