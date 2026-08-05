Luces, cámara y al aire libre: Alcalá de Henares estrena su cine de verano en Espartales

La Junta Municipal del Distrito IV de Alcalá de Henares vuelve a apostar por el ocio al aire libre y la descentralización cultural con el regreso del tradicional ciclo Cine de Verano. Durante todo el mes de agosto la ciudad complutense dispondrá de el Centro Cultural La Galatea ubicado en el barrio de Espartales, para proyectar diversos títulos cinematográficos para el disfrute de los vecinos de Alcalá, convirtiendo el espacio en un espectáculo bajo el manto nocturno.

Las proyecciones se emitirán durante las noches de los viernes y sábados a las 22:00 horas. Esta iniciativa se ha configurado como un espacio de encuentro vecinal, para disfrutar durante el período estival, incluyendo diversos títulos que sorprenderán a todos los presentes. El espacio está diseñado para combatir las altas temperaturas, y disfrutar de una alternativa de ocio disfrutando de la gran pantalla en un entorno cómodo y cercano.

La cartelera seleccionada destaca por su variedad, está orientada a satisfacer espectadores de todas las edades. La selección comprende desde títulos de acción con enfoques más adultos, hasta películas de animación con un enfoque infantil y familiar. Con este abanico de títulos, el programa busca fomentar el ocio intergeneracional, disponiendo de un espacio cómodo y fresco para combatir las altas temperaturas del periodo estival, en una jornada cultural que acercará vecinos y familias en un panorama atractivo para todas las edades.

Esta es la cartelera del Cine de Verano en Alcalá

El presidente de la Junta Municipal del Distrito IV, Antonio Saldaña, ha subrayado el valor social y cultural de la iniciativa, asegurando que "con esta propuesta, buscamos acercar la cultura y el ocio a los barrios durante los meses estivales, ofreciendo una programación gratuita y de calidad en un entorno accesible para todos los vecinos".

Las películas se proyectarán durante los viernes y sábados del mes de agosto. La cartelera es la siguiente: