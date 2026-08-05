Alcalá invertirá más de 210.000 euros en la renovación de la calle Josep Pla y su entorno en Ciudad 10

Los barrios de Alcalá de Henares continúan "cogiendo forma". La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de rehabilitación y reparación de la calle Josep Pla y su entorno, en el barrio de Ciudad 10, una actuación que supondrá una inversión municipal de más de 211.000 euros dentro de la estrategia "Alcalá mejora sus barrios".

La iniciativa permitirá renovar uno de los espacios que presenta un mayor deterioro debido al paso del tiempo y al crecimiento de las raíces del arbolado, una circunstancia que ha provocado importantes desperfectos tanto en las aceras como en algunos puntos de la calzada, generando dificultades en el tránsito peatonal y reduciendo la seguridad de vecinos y visitantes.

Calle Josep Pla, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha señalado que "seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar todos los barrios de Alcalá. Con esta actuación damos respuesta a una demanda de los vecinos, eliminando problemas de accesibilidad y renovando un espacio que llevaba años necesitando una intervención integral".

Daños por el crecimiento de raíces

Las obras contemplan la renovación completa del pavimento de la calzada, la reparación de las zonas afectadas por las raíces de los árboles y la mejora de ambas aceras. En el margen izquierdo se reconstruirá por completo el itinerario peatonal para solucionar definitivamente los levantamientos del pavimento, mientras que en el margen derecho se adecuarán los pasos de peatones y los recorridos para hacerlos plenamente accesibles.

Calle Josep Pla, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Asimismo, se instalarán elementos de accesibilidad para personas con movilidad reducida y discapacidad visual. También se adecuarán tapas de registro e imbornales para integrarlos en los nuevos pavimentos, mejorando la accesibilidad peatonal y el libre tránsito de los viandantes.

Saldaña ha destacado que "no se trata únicamente de reasfaltar una calle, sino de transformar este entorno para hacerlo más accesible, seguro y sostenible". Ha señalado el edil, subrayando el compromiso municipal con la modernización de los espacios públicos de todos los barrios de la ciudad complutense.