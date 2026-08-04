Las pulseras inteligentes que alertan antes de un golpe de calor protegerán un verano más a los trabajadores municipales de Alcalá

Las altas temperaturas se han convertido en uno de los principales riesgos laborales para quienes desarrollan su jornada al aire libre durante los meses de verano. Con el objetivo de reforzar la prevención frente a los episodios de calor extremo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha adquirido un centenar de pulseras inteligentes que permitirán detectar situaciones de estrés térmico entre los trabajadores del Parque Municipal de Servicios antes de que se produzca un posible golpe de calor.

La medida da continuidad a una iniciativa que el Consistorio ya puso en marcha el verano pasado y que vuelve a apostar por la tecnología como herramienta para proteger la salud de los empleados municipales que desempeñan trabajos en el exterior en las horas más calurosas del día. De hecho, el Consistorio también tiene puesto en marcha, junto a Valoriza, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, y la firma tecnológica japonesa Biodata Bank, un sistema de pulseras inteligentes para los trabajadores de limpieza.

Estas cien nuevas pulseras irán destinadas al personal del Parque Municipal de Servicios, uno de los colectivos más expuestos al calor durante la época estival entre quienes serán repartidas durante los próximos días. El concejal Antonio Saldaña ha explicado que “como ya se hizo con la empresa de limpieza, este tipo de dispositivos servirá para garantizar una mayor seguridad en su jornada laboral a los trabajadores en los meses y jornadas más calurosos del año”.

¿Cómo funcionan las pulseras que alertan antes de un golpe de calor?

Aunque la adquisición de estas 100 pulseras supone la principal novedad anunciada por el Ayuntamiento, el sistema ya comenzó a implantarse el pasado verano entre parte del personal de limpieza viaria. Se trata de un dispositivo inteligente diseñado para monitorizar en tiempo real el estado de los trabajadores que desarrollan su jornada al aire libre y que están expuestos a episodios de calor extremo.

Estas pulseras controlan la temperatura corporal del trabajador y también el tiempo de exposición al sol. El objetivo es detectar de forma precoz una situación de riesgo antes de que pueda producirse un golpe de calor. "Cuando detecta que el trabajador supera los 38 grados, la pulsera se ilumina en rojo, emite una señal sonora y vibra como alerta", explicaba Jorge, trabajador de la empresa municipal de limpieza, durante la presentación del dispositivo a este periódico el pasado año.

Esta es la pulsera que protege a los trabajadores frente al calor extremo / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En ese momento entra en funcionamiento el protocolo de prevención establecido. El operario debe detener la actividad, hidratarse y buscar una zona de sombra hasta que su temperatura corporal vuelva a situarse en niveles seguros.

Precisamente esa apuesta por ampliar el uso de esta tecnología es la que da continuidad a la medida anunciada ahora por el Consistorio, con la adquisición de un centenar de nuevas pulseras destinadas a los trabajadores del Parque Municipal de Servicios, reforzando así las medidas de prevención frente a las altas temperaturas. "La prevención es fundamental y estas pulseras suponen un complemento a las medidas de organización del trabajo, hidratación y protección frente al calor que ya aplicamos”, ha concluido Saldaña.