Aprobadas las viviendas municipales de alquiler asequible en Alcalá de Henares: estos son los principales requisitos

El sector de la vivienda no vive su mejor momento por el lado de los arrendatarios, la alta demanda y la poca oferta disponible hace que los precios se disparen y las posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler asequible se reduzcan muy considerablemente. Una situación que hace que las instituciones locales intervengan con medidas que faciliten el acceso a la vivienda, como es la propuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Esta iniciativa aprobada por la Junta de Gobierno Local convocará la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler mediante sorteo, inmuebles de titularidad municipal distribuidas en diferentes localizaciones del municipio que se destinarán a viviendas de alquiler accesible. La propuesta pretende facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas cuyo coste de alquiler será menor al impuesto por los mercados.

Para poder optar a una de estas viviendas de alquiler accesible, el Consistorio ha establecido una serie de condiciones a cumplir. La convocatoria determinará los requisitos de acceso, el plazo para presentar las solicitudes, la documentación necesaria, así como el resto de requerimientos que permitan la participación en el sorteo a través de un procedimiento objetivo, público y transparente entre todas las solicitudes que sean admitidas.

Principales requerimientos para presentar solicitudes

Una vez publicada oficialmente la convocatoria, los interesados podrán consultar las bases y los canales habilitados para poder presentar las participaciones. Con esta medida, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares promoverá el alquiler accesible y ofrecer respuestas alternativas a las familias alcalaínas en esta área, además de poder contar con la posibilidad de ampliar las ofertas municipales de vivienda asequible en el futuro. Una cuestión que, según trasladan desde el Ejecutivo Local, continúan desarrollando.

Entre los principales requerimientos necesarios para poder optar a una vivienda de alquiler asequible en Alcalá de Henares, los solicitantes deben ser menores de 32 años, no superar el límite de ingresos establecidos en las bases, no ser propietarios de otra vivienda y acreditar una residencia ininterrumpida en el municipio durante los dos años anteriores.

Iniciativas impulsadas desde la Comunidad de Madrid: Plan Vive

Desde el Gobierno regional también se están llevando a cabo medidas que faciliten el acceso a viviendas para jóvenes y personas con rentas bajas y medias, como es el Plan Vive. Este proyecto cuenta con 14.000 viviendas protegidas, de las cuales 4.875 han sido entregadas en los nueve municipios de la región donde se ubican, entre las que se encuentra Alcalá de Henares, donde se entregaron en 2025 280 nuevas casas.

Para cumplir los principales requisitos y poder optar a una de las viviendas de alquiler asequible disponibles en este plan, es necesario tener la mayoría de edad o ser menor emancipado, disponer de la nacionalidad española o residencia legal en España, destinar la vivienda a tu domicilio permanente y no tener otra vivienda en propiedad.

En relación a los requisitos económicos, se debe cumplir con los límites de ingresos correspondientes a la tabla del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sirve de referencia para fijar el importe de prestaciones, subsidios y ayudas públicas para acceder a viviendas protegidas. Además, no se debe destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la Unidad de Convivencia al pago de la renta total anual.

También se da prioridad a aquellos ciudadanos empadronados y/o con su centro de trabajo en el municipio al que se opta a una vivienda, con una antigüedad mínima de 3 años.