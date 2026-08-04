Alcalá de Henares avanza con los trabajos de mejora en la rotonda de BRIPAC

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Obras y Mantenimiento Urbano, continúa desarrollando el Plan de Mantenimiento Urbano con una nueva actuación de mejora en la rotonda de la BRIPAC, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 550.000 euros.

Las obras contemplarán el mantenimiento y la reparación de calzadas, aceras y otros elementos de la vía pública, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad en distintos puntos de la ciudad, según informan desde el Consistorio alcalaíno.

Ya se finalizaron los trabajos realizados en las calles Alalpardo, Paseo de Pastrana, Dámaso Alonso, Carmen Descalzo y Santiago. Ahora, las intervenciones se centran en la rotonda de la BRIPAC, especialmente, en el tramo hacia el puente de la A2, donde se procederá a la reparación del firme en las zonas que presentan un mayor deterioro como consecuencia del intenso tránsito de vehículos.

“Garantizar una movilidad más cómoda”

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos días y podrán suponer afecciones puntuales tanto al tráfico como al servicio de autobuses, que estarán debidamente señalizadas para minimizar las molestias a los conductores.

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha destacado que “seguimos avanzando” para llevar a cabo este plan de actuaciones que permitirá dar respuesta a las necesidades de conservación del entorno urbano alcalaíno. Según Saldaña, este tipo de intervenciones en los espacios públicos son “fundamentales” para mantener la ciudad en “buenas condiciones” y “garantizar una movilidad más cómoda”.

El Plan de Mantenimiento Urbano llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tienen la intención de priorizar aquellas zonas donde se presenta un mayor desgaste por el uso continuado o una elevada intensidad de tráfico en la zona afectada. De este modo, se permite evitar mayores deterioros y prolongar así la vida útil de las infraestructuras de titularidad municipal.

Cortes de Tráfico por obras de abastecimiento en las calles Navarro y Ledesma

Las obras para ejecutar una nueva acometida de abastecimiento en la localidad conllevarán la interrupción de la circulación en las calles Navarro y Ledesma, tal y como han informado desde Policía Local. Los cortes se llevarán a cabo desde el martes 4 de agosto.

Las actuaciones se desarrollarán en dos fases y será necesario cortar un carril de circulación, para entonces se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible.

La primera fase de las obras dará comienzo el próximo martes 4 de agosto, donde se cortará el carril de circulación en sentido hacia la calle Flores.

Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, se dará por iniciada la segunda fase de la intervención, que afectará al carril en sentido Vía Complutense. Los cortes de tráfico permanecerán en vigencia hasta concluir las obras en ejecución de la nueva acometida de abastecimiento.