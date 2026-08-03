HASTA EL 9 DE AGOSTO
Arrancan las Fiestas Patronales de los Santos Niños de Alcalá de Henares: consulta la programación completa
El centro histórico de Alcalá de Henares se llenará de actividades para todos los públicos, destacando la presencia de artistas locales y eventos tradicionales
Alcalá de Henares comienza el mes de agosto con la celebración de las Fiestas Patronales en honor a los Santos Niños Justo y Pastor. Desde hoy 3 de agosto, y hasta el domingo 9, el centro histórico de la ciudad complutense se llenará de actividades que combinarán tradición, cultura y ocio.
El programa, presentado el pasado 17 de julio, cuenta con una amplia programación que refuerza la presencia de artistas locales. Durante la jornada de hoy, tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura y escultura Pincel y Cincel, una conferencia a cargo del cronista oficial de la ciudad, Vicente Sánchez Moltó, y la celebración de la Santa Misa.
Asimismo, la programación cuenta con actividades dirigidas para los más pequeños, con parques infantiles, juegos tradicionales, tragaldabas, talleres familiares, cuentacuentos, jugos de agua, magia y fiestas de espuma. Mientras que para todos los públicos habrá visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico y cultural de Alcalá de Henares.
La música se dará cita en la Plaza de Cervantes
El turno de la música llegará por las noches, y tendrá como escenario la Plaza de Cervantes. En esta edición habrá un mayor número de conciertos, y entre las actuaciones se encuentran los alcalaínos Chanzo, Naif Band y Luis de Diego con su espectáculo Poprumbeando, además de Metrolé, Metropop, la orquesta Stigma, la orquesta Marlen, así como sesiones de DJs locales que pondrán el broche a las noches festivas.
Otro de los momentos más esperados será el traslado de las reliquias de los Santos Niños, la misa solemne y la procesión el 6 de agosto, presidida por el obispo complutense Antonio Prieto, el desfile de la comparsa de Gigantes, el XLIV Trofeo de Natación Santos Niños, el torneo de ajedrez y diversas actividades solidarias, entre ellas los repartos benéficos de migas y paella a favor de la Beca de San Diego.
Programación completa de las Fiestas de los Santos Niños:
Lunes 3 de agosto
- Justo y Pastor": Origen de una ciudad" a las 18:30 horas. Conferencia a cargo de M. Vicente Sánchez Moltó, Cronista oficial de Alcalá de Henares
- Santa Misa ofrecida en sufragio de las almas de los difuntos de la Diócesis de Alcalá de Henares (Catedral Magistral)
- Exposición "Pincel y Cincel" a las 20:30 horas. Desde el 4 al 16 de agosto - 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas (Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes, C/Navarro y Ledesma 1 y 3)
Martes 4 de agosto
- Visita guiada civitad DEI a las 10:00 horas
- XLIV Trofeo de Natación Santos Niños a las 17:30 horas en la piscina municipal Parque O'Donnell
- Traslado del arca con las reliquias de los Santos Niños al altar mayor a las 19:30 horas
- Pregón a cargo de Gema García Merino, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Val a las 21:00 horas
- Concierto de Chanzo a las 22:30 horas en la Plaza de Cervantes
Miércoles 5 de agosto
- Visita guiada Alcalá y San Ignacio de Loyola a las 10:oo horas en la Capilla del Oidor, Plaza de Cervantes.
- Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan
- Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6
- Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la plaza de Palacio
- Totemcamp presenta "Zarpando sin Rumbo" a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio
- Misa en Rito Hispano-Mozárabe a las 19:30 horas en la Catedral Magistral
- Baile con la orquesta Stigma entre 21:00-01:00 hroas en la Plaza de Cervantes
Jueves 6 de agosto
- Desfile de la Comparsa de Gigantes de 11:00 a 13:00 horas
- Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:30 a 14:00 horas en la calle San Juan
- Parque infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6
- Taller infantil en familia para corresponsabilidad de 11:00 a 14:00 horas en la Plaza de Palacio
- Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas
- Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la Plaza de Cervantes
- Soñando con Claudia con Rafaela Nieves: Cuentacuentos a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio
- Misa Solemne a las 19:30 horas y la Procesión de los Santos Niños por las calles del centro de Alcalá
- Concierto Poprumbeando a las 22:30 horas en la Plaza de Cervantes
Viernes 7 de agosto
- Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan
- Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6
- Family Colors: Actividad a cargo de la Escuela de Danza Crean Oh! a las 11:00 horas en la Plaza de Palacio
- Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas
- Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la la Plaza de Cervantes
- Actividades infantiles:Desafío sensorial, a cargo de la Peña "Los reincidentes" los participantes identifican objetos por medio de sus sentidos con límite de tiempo a las 19:00 horas en la Plaza de Palacio
- Baile con la Orquesta Marlen de 21:00 a 01:00 horas en la Plaza de Cervantes
Sábado 8 de agosto
- Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan
- Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6
- Pasacalles por el casco histórico a las 11:00 horas
- Actuación de magia a cargo de Morfeo a las 12:00 horas en la Plaza de Palacio
- Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas
- Reparto de Migas Benéficas - a beneficio de la Beca de San Diego a las 12:30 horas en la Plaza de Palacio
- Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la Plaza de Palacio
- Juegos de Agua y Juegos a lo Grande de 18:30 a 20:30 horas en la Plaza de Palacio
- Concierto de Metrolé a las 21:00 horas en la Plaza de Cervantes
Domingo 9 de agosto
- Visita guiada Rimas y Leyendas a las 10:00 horas
- Torneo de ajedrez a las 10:30 horas en la Plaza de Palacio
- Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan
- Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6
- Reparto Benéfico de Paella a las 12:30 horas en el Jardín de las Palabras
- Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la la Plaza de Cervantes
- Actuación de magia a cargo de Morfeo a las 19:00 horas en la Plaza de Palacio
- Concierto de Naif Band a las 21:00 horas en la Plaza de Cervantes
- Concierto de MetroPop a las 22:15 horas en la Plaza de Cervantes
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles
- Pillado usando el móvil al volante en Carabanchel y la Policía descubre una sorpresa inesperada
- Alcalá recupera un edificio de los años 30 abandonado y en estado crítico: está al borde del derrumbe
- La burbuja del pincho de tortilla, el desayuno clásico de Madrid: 'El precio se ha disparado más de un 160%
- Uno de los pueblos más bonitos de España está a una hora de Madrid: repleto de cascadas, con un lujoso balneario y perfecto para una escapada de fin de semana
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- Huelga de Renfe este viernes: así afectará a las líneas de Cercanías que pasan por Alcalá de Henares