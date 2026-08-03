Arrancan las Fiestas Patronales de los Santos Niños de Alcalá de Henares: consulta la programación completa

Alcalá de Henares comienza el mes de agosto con la celebración de las Fiestas Patronales en honor a los Santos Niños Justo y Pastor. Desde hoy 3 de agosto, y hasta el domingo 9, el centro histórico de la ciudad complutense se llenará de actividades que combinarán tradición, cultura y ocio.

El programa, presentado el pasado 17 de julio, cuenta con una amplia programación que refuerza la presencia de artistas locales. Durante la jornada de hoy, tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura y escultura Pincel y Cincel, una conferencia a cargo del cronista oficial de la ciudad, Vicente Sánchez Moltó, y la celebración de la Santa Misa.

Asimismo, la programación cuenta con actividades dirigidas para los más pequeños, con parques infantiles, juegos tradicionales, tragaldabas, talleres familiares, cuentacuentos, jugos de agua, magia y fiestas de espuma. Mientras que para todos los públicos habrá visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico y cultural de Alcalá de Henares.

La música se dará cita en la Plaza de Cervantes

El turno de la música llegará por las noches, y tendrá como escenario la Plaza de Cervantes. En esta edición habrá un mayor número de conciertos, y entre las actuaciones se encuentran los alcalaínos Chanzo, Naif Band y Luis de Diego con su espectáculo Poprumbeando, además de Metrolé, Metropop, la orquesta Stigma, la orquesta Marlen, así como sesiones de DJs locales que pondrán el broche a las noches festivas.

Otro de los momentos más esperados será el traslado de las reliquias de los Santos Niños, la misa solemne y la procesión el 6 de agosto, presidida por el obispo complutense Antonio Prieto, el desfile de la comparsa de Gigantes, el XLIV Trofeo de Natación Santos Niños, el torneo de ajedrez y diversas actividades solidarias, entre ellas los repartos benéficos de migas y paella a favor de la Beca de San Diego.

Programación completa de las Fiestas de los Santos Niños:

Lunes 3 de agosto

Justo y Pastor": Origen de una ciudad" a las 18:30 horas. Conferencia a cargo de M. Vicente Sánchez Moltó, Cronista oficial de Alcalá de Henares

a las 18:30 horas. Conferencia a cargo de M. Vicente Sánchez Moltó, Cronista oficial de Alcalá de Henares Santa Misa ofrecida en sufragio de las almas de los difuntos de la Diócesis de Alcalá de Henares (Catedral Magistral)

ofrecida en sufragio de las almas de los difuntos de la Diócesis de Alcalá de Henares (Catedral Magistral) Exposición "Pincel y Cincel" a las 20:30 horas. Desde el 4 al 16 de agosto - 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas (Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes, C/Navarro y Ledesma 1 y 3)

Martes 4 de agosto

Visita guiada civitad DEI a las 10:00 horas

a las 10:00 horas XLIV Trofeo de Natación Santos Niños a las 17:30 horas en la piscina municipal Parque O'Donnell

a las 17:30 horas en la piscina municipal Parque O'Donnell Traslado del arca con las reliquias de los Santos Niños al altar mayor a las 19:30 horas

a las 19:30 horas Pregón a cargo de Gema García Merino , presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Val a las 21:00 horas

, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Val a las 21:00 horas Concierto de Chanzo a las 22:30 horas en la Plaza de Cervantes

Miércoles 5 de agosto

Visita guiada Alcalá y San Ignacio de Loyola a las 10:oo horas en la Capilla del Oidor, Plaza de Cervantes.

a las 10:oo horas en la Capilla del Oidor, Plaza de Cervantes. Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan

de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6

de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6 Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la plaza de Palacio

a las 13:00 horas en la plaza de Palacio Totemcamp presenta " Zarpando sin Rumbo" a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio

a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio Misa en Rito Hispano-Mozárabe a las 19:30 horas en la Catedral Magistral

a las 19:30 horas en la Catedral Magistral Baile con la orquesta Stigma entre 21:00-01:00 hroas en la Plaza de Cervantes

Jueves 6 de agosto

Desfile de la Comparsa de Gigantes de 11:00 a 13:00 horas

de 11:00 a 13:00 horas Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:30 a 14:00 horas en la calle San Juan

de 11:30 a 14:00 horas en la calle San Juan Parque infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6

de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6 Taller infantil en familia para corresponsabilidad de 11:00 a 14:00 horas en la Plaza de Palacio

de 11:00 a 14:00 horas en la Plaza de Palacio Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas

a las 12:00 horas Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la Plaza de Cervantes

a las 13:00 horas en la Plaza de Cervantes Soñando con Claudia con Rafaela Nieves: Cuentacuentos a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio

a las 18:30 horas en la Plaza de Palacio Misa Solemne a las 19:30 horas y la Pro­cesión de los Santos Niños por las calles del centro de Alcalá

a las 19:30 horas y la Concierto Poprumbeando a las 22:30 horas en la Plaza de Cervantes

Viernes 7 de agosto

Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan

de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6

de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6 Family Colors: Actividad a cargo de la Escuela de Danza Crean Oh! a las 11:00 horas en la Plaza de Palacio

a las 11:00 horas en la Plaza de Palacio Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas

a las 12:00 horas Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la la Plaza de Cervantes

a las 13:00 horas en la la Plaza de Cervantes Actividades infantiles :Desafío sensorial, a cargo de la Peña "Los reincidentes" los participantes identifican objetos por medio de sus sentidos con límite de tiempo a las 19:00 horas en la Plaza de Palacio

:Desafío sensorial, a cargo de la Peña "Los reincidentes" los participantes identifican objetos por medio de sus sentidos con límite de tiempo a las 19:00 horas en la Plaza de Palacio Baile con la Orquesta Marlen de 21:00 a 01:00 horas en la Plaza de Cervantes

Sábado 8 de agosto

Tragaldabas y juegos desenchufados de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan

de 11:00 a 14:00 horas en la calle San Juan Parque Infantil con hinchables de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6

de 11:00-14:00 y 18:00- 21:00 en el Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6 Pasacalles por el casco histórico a las 11:00 horas

a las 11:00 horas Actuación de magia a cargo de Morfeo a las 12:00 horas en la Plaza de Palacio

a las 12:00 horas en la Plaza de Palacio Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum a las 12:00 horas

a las 12:00 horas Reparto de Migas Benéficas - a beneficio de la Beca de San Diego a las 12:30 horas en la Plaza de Palacio

a las 12:30 horas en la Plaza de Palacio Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas en la Plaza de Palacio

a las 13:00 horas en la Plaza de Palacio Juegos de Agua y Juegos a lo Grande de 18:30 a 20:30 horas en la Plaza de Palacio

de 18:30 a 20:30 horas en la Plaza de Palacio Concierto de Metrolé a las 21:00 horas en la Plaza de Cervantes

Domingo 9 de agosto