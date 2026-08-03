A PARTIR DEL 4 DE AGOSTO
Nuevos cortes de tráfico en Alcalá de Henares por obras de abastecimiento: estas son las calles afectadas
Las obras en las calles Navarro y Ledesma, que arrancarán mañana 4 de agosto, obligarán a cortar un carril de circulación en dos fases, afectando a ambos sentidos de la vía hasta la finalización de los trabajos
Alejandro López Marclay
La Policía Local de Alcalá de Henares ha notificado que, debido a las obras para ejecutar una nueva acometida de abastecimiento, desde mañana martes 4 de agosto se producirán restricciones al tráfico en la calle Navarro y Ledesma.
Las actuaciones se desarrollarán en dos fases y será necesario cortar un carril de circulación, para entonces se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible.
Así serán las dos fases de la obra
La primera fase de las obras dará comienzo el próximo martes 4 de agosto, donde se cortará el carril de circulación en sentido hacia la calle Flores.
Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, se dará por iniciada la segunda fase de la intervención, que afectará al carril en sentido Vía Complutense. Los cortes de tráfico permanecerán en vigencia hasta concluir las obras en ejecución de la nueva acometida de abastecimiento.
Desde las autoridades locales, se solicita a los conductores que actúen con prudencia y que en todo momento respeten la señalización provisional instalada en la zona y que de ser posible se intensifique la precaución al circular por el entorno mientras sigan en curso las actuaciones.
Asimismo el Ayuntamiento de la ciudad alcalaína se ha disculpado por las molestias que puedan llegar a ocasionar estas restricciones de tráfico temporales agradeciendo la comprensión y colaboración de vecinos y viandantes de la zona.
Otras calles de Alcalá de Henares afectadas por obras
La Avenida de Camarma también permanecerá desde hoy cortada al tráfico entre a glorieta de conexión con la A-2 y la glorieta de acceso al barrio de Las Sedas. Y permanecerá suspendida hasta el próximo domingo 23 de agosto, hasta las 22:00 horas. Durante este periodo de tres semanas, los agentes de movilidad establecerán desvíos que faciliten el acceso a esta zona de la ciudad complutense.
A su vez la Policía Local de Alcalá de Henares, ha informado que a partir de hoy se iniciarán los trabajos de asfaltado dentro del Proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad del área de Gran Canal.
Las actuaciones se desarrollarán en la calle Gran Canal, entre la Ronda de la Pescadería y la Ronda del Henares. Durante su ejecución se verán afectados el tráfico y el servicio de autobuses desde hoy 3 hasta el 14 de agosto.
Estas restricciones temporales afectarán a las líneas urbanas L1B, L6 y L7. Los itinerarios alternativos se indicarán en las paradas afectadas.
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