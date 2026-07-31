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CULTURA

La red de Bibliotecas de Alcalá de Henares seguirá prestando servicio al público durante el mes de agosto

Cuatro de las siete instalaciones del Servicio Municipal de Bibliotecas permanecerán abiertas en horario de mañana durante este mes.

Biblioteca Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares

Biblioteca Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares / EPE

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Alejandro López Marclay

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la red municipal de bibliotecas de Alcalá de Henares mantiene sus puertas abiertas para ofrecer a los vecinos un espacio climatizado de estudio, lectura y préstamo bibliográfico. Durante el periodo estival, la red adaptará sus horarios habituales, con el objetivo de responder a las necesidades de los usuarios, ofreciendo garantías sobre la continuidad del servicio en los diferentes barrios de la ciudad complutense. Durante estos periodos, los ciudadanos alcalaínos podrán hacer uso de las salas de estudio individual, consultar la prensa diaria, realizar devoluciones y solicitar préstamos tanto de libros como de material multimedia.

Servicio de verano para los alcalaínos

Las bibliotecas que harán acto de apertura en el mes de agosto, son, en concreto, cuatro de las siete instalaciones de la red de bibliotecas municipales, Cardenal Cisneros, en el Centro Histórico; la Rosa Chacel, junto al puente de la avenida de Meco, la biblioteca Rafael Alberti, ubicada en el barrio de Nueva Alcalá, y a la José Chacón, en el barrio del Val. Todas ellas abrirán en horario matinal. De lunes a viernes, desde las 08:15 a las 13:45 horas.

Este será el servicio que dispondrán las bibliotecas municipales de la urbe complutense para los servicios de préstamo, lectura y estudio desde el lunes 3 de agosto hasta el miércoles 2 de septiembre. Asimismo desde el jueves 3 de septiembre hasta el martes 15 de septiembre regirán otros horarios en las instalaciones.

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Precisamente, Las instalaciones de la Biblioteca Cardenal Cisneros abrirán sus puertas durante esos días desde las 08:40 horas hasta las 19:45 horas de lunes a viernes y los sábados de 10:10 a 13:50. Las bibliotecas Pío Baroja, ubicadas en la zona de Chorrillo; María Moliner, en el barrio de Reyes Católicos; Rosa Chacel; Rafael Alberti y José Chacón, dispondrán al público de sus servicios durante los días señalados en franja de tarde: desde las 14:35 hasta las 19:55 horas. Además, la sala de La Galatea, en Espartales, abrirá en esa misma franja horaria, pero estará disponible a partir del lunes 7 de septiembre.

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