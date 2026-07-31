Alcalá recupera un edificio de los años 30 abandonado y en estado crítico: está al borde del derrumbe

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha iniciado las obras de reparación de las fachadas y cubiertas del edificio municipal de Daoiz y Velarde 28, una actuación financiada con 600.000 euros del Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

Los trabajos permitirán recuperar este inmueble histórico que forma parte del entorno de protección del Bien de Interés Cultural de la antigua Fábrica de Harinas 'La Esperanza', declarada por la Comunidad de Madrid en la categoría de Patrimonio Industrial. Desde hace años, el edificio ha permanecido desocupado y su deterioro ha avanzado hasta alcanzar un estado crítico.

Con esta propuesta, la localidad podrá recuperar una pieza clave de su patrimonio histórico. Un edificio con casi 100 años de antigüedad y que en sus últimos años en los que mantuvo su funcionalidad sirvió para acoger la sede de diferentes asociaciones del municipio, pero el avance de su mal estado estructural provocó que, por medidas de seguridad, se llevase a cabo su desalojo.

Un edificio al borde del derrumbe

Las obras de rehabilitación del inmueble tendrán una duración de 6 meses. Según el concejal de Patrimonio Histórico, Vicente Pérez, “estas obras van a permitir evitar la pérdida de un importante bien patrimonial”, rescatando así de un estado crítico a este enclave histórico de la ciudad al borde del derrumbe.

Como principal objetivo, los trabajos pondrán el foco en la consolidación de la estructura del inmueble, recuperar sus fachadas y rehabilitar las cubiertas. De esta forma, se podrá poner freno al avanzado deterioro que amenazaba seriamente la conservación del edificio.

Desde los exteriores, el edificio presenta el desgaste propio de un edificio abandonado, sin presentar mayores daños visibles que alerten de su situación crítica. Sin embargo, una gran grieta vertical atraviesa el edificio desde los cimientos hasta la cubierta, afectando muros, forjados y tejados, además de albergar importantes humedades que agravan aún más su estado de conservación.

Precisamente esa situación obligó hace años al desalojo completo del inmueble con vistas a una futura rehabilitación que, por distintas circunstancias, se fue retrasando. Durante ese tiempo, el edificio ha permanecido vacío, una situación que ha contribuido al avance del deterioro y ha incrementado la necesidad de una intervención urgente.

Las obras no supondrán la reapertura del edificio

Más allá de su valor arquitectónico, Daoiz y Velarde 28 constituye una pieza destacada del patrimonio industrial alcalaíno. Fue construido en la década de 1930 por Sergio Real como vivienda vinculada a la antigua Fábrica de Harinas-Panificadora 'La Esperanza', una de las instalaciones industriales más relevantes de la ciudad durante buena parte del siglo XX.

El edificio cuenta con tres plantas sobre rasante y conserva además un refugio antiaéreo subterráneo, testimonio de un periodo especialmente significativo de la historia de España. En su interior aún permanecen elementos de gran valor patrimonial, como una amplia colección de pavimentos hidráulicos originales y las vidrieras firmadas por la prestigiosa casa Maumejean, considerada una de las grandes referencias del arte del vidrio en España.

Además, este edificio histórico comparte parcela con la histórica nave de molinos, lo que convierte cualquier actuación en un proyecto especialmente sensible desde el punto de vista de la conservación del patrimonio.

El inicio de estas obras significará un primer paso para garantizar la supervivencia de uno de los inmuebles patrimoniales más singulares de la ciudad complutense. La intervención no supondrá su reapertura inmediata, pero sí permitirá asegurar su estabilidad y preservar parte de la memoria industrial y urbana de Alcalá de Henares.