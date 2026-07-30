Huelga de Renfe este viernes: así afectará a las líneas de Cercanías que pasan por Alcalá de Henares

Miles de vecinos de Alcalá de Henares y del Corredor del Henares deberán planificar con antelación sus desplazamientos mañana 31 de julio. La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario en Renfe coincidirá con una de las jornadas de mayor movilidad del verano, en plena Operación Salida, y afectará al servicio de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad en toda España.

En el caso de la red de Cercanías Madrid, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% en el resto del día, lo que repercutirá directamente en las líneas C-2, C-7 y C-8, utilizadas diariamente por miles de alcalaínos para desplazarse hasta Madrid.

Así afectará la huelga de Renfe a Cercanías Madrid

En las líneas con mayor frecuencia, como las que atraviesan el Corredor del Henares la planificación contempla que circule al menos un tren cada 20 minutos por sentido en las franjas de mayor demanda, aunque Renfe recuerda que la programación definitiva dependerá también del seguimiento que tenga la convocatoria entre la plantilla.

La huelga afectará igualmente al resto de servicios ferroviarios. En Media Distancia se garantizará el 65% de las circulaciones habituales, mientras que en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia se prestará el 73% de los trenes programados para la jornada.

Los usuarios de Alcalá de Henares utilizan las líneas C-2, C-7 y C-8, que conectan la ciudad con estaciones como La Garena, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Atocha, Nuevos Ministerios o Chamartín, además de otros municipios del Corredor.

Renfe garantiza al menos el 50% del servicio habitual durante todo el día

Precisamente por tratarse de una de las zonas con mayor volumen de viajeros de toda la red madrileña, Transportes ha fijado que en las horas punta la oferta se mantenga en el 75% del servicio habitual, mientras que fuera de esos periodos descenderá al 50%, lo que puede traducirse en mayores tiempos de espera y una mayor afluencia de pasajeros en los trenes que sí circulen.

La jornada coincide, además, con uno de los fines de semana de mayor movimiento del verano, cuando numerosos viajeros utilizan el ferrocarril para iniciar sus vacaciones o regresar a sus lugares de origen. Por ello, la compañía recomienda a todos los viajeros consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación, tanto a través de su página web como de la aplicación móvil o de los canales habituales de información.