Alcalá pone a punto 26 colegios y centros educativos con una inversión cercana al millón de euros

Las obras de mantenimiento y mejora de 26 de los 36 centros educativos de Alcalá de Henares previstas para este verano ya están en proceso, aprovechando el periodo no lectivo de la etapa estival. Una actuación que contará con una inversión cercana al millón de euros destinada a la reforma de ventanas, baños, patios y aulas, entre otros, como trabajos de pintura.

Alcalá cuenta con 27 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, el Colegio Público de Educación Especial Pablo Picasso, la Escuela Municipal de Adultos, 5 escuelas infantiles y 2 casas de niños, lo que suma 36 centros educativos de titularidad municipal. De los 28 colegios públicos del municipio, 21 de ellos tiene más de 40 años de antigüedad, y 6 más alcanzan o superan los 50 años, por lo que muchos de estos centros precisan de trabajos urgentes de mejora que contribuyan tanto al bienestar de la comunidad educativa del municipio, como a la eficacia de la enseñanza impartida.

Las obras se determinan a partir de las necesidades trasladadas por los equipos directivos de cada centro. Posteriormente, las propuestas son analizadas conjuntamente por técnicos del Parque Municipal de Servicios, del área de Obras y de la Concejalía de Educación.

Puesta a punto de los centros educativos

Entre las principales intervenciones, se encuentra la reparación de las cubiertas de los colegios La Garena y Antonio de Nebrija. En ambos centros ya se actuó durante el pasado año y los trabajos continuarán este verano. También se acometerán mejoras en los vallados de los colegios Doctora de Alcalá e Infanta Catalina, además de intervenciones en patios y pistas deportivas de distintos centros.

Otra de las actuaciones destacadas, será la renovación del pavimento situado entre los edificios del CEIP Luis Vives, deteriorado desde el paso de la borrasca Filomena. Se trata de un centro de escolarización preferente para alumnado con discapacidad motora, por lo que la mejora facilitará los desplazamientos de los escolares que utilizan sillas de ruedas o andadores.

El Colegio Público de Educación Especial Pablo Picasso también contará con varias actuaciones programadas. Está prevista la reforma de cuatro baños, la sustitución del suelo de cuatro aulas y del gimnasio, la renovación del pavimento de una de las pistas y la reposición de las rejillas de los sumideros deterioradas por el acceso diario de las rutas escolares. Además, se mejorará una de las rampas de acceso mediante la instalación de un pavimento antideslizante.

La finalización de las obras está prevista para antes del inicio de curso

Los trabajos estarán coordinados entre los equipos directivos, la Brigada Municipal de Limpieza y el programa ‘Abierto para Jugar’ para garantizar la seguridad y evitar interferencias. Las actuaciones interiores serán prioritarias, con el objetivo de concluirlas antes de que los alumnos regresen a las aulas el próximo 7 de septiembre.

Si alguna intervención tuviera que continuar después del inicio del curso, el Ayuntamiento acordará con el equipo directivo del centro afectado la organización de los accesos y los trabajos e interferir lo mínimo posible en el desarrollo de las clases.